GRANDE BORDELLO: EDOARDO TAVASSI E MICOL INCORVAIA SORPRESI (DA NICOLE MURGIA) A FARE ROBA NEL VAN - LA PRESUNTA OMOSESSUALITÀ DI DANIELE DAL MORO E LA BATTUTA DI TAVASSI (“SE ORIANA GLI DICEVA DI AVERE IL CAZZO, CI SAREBBE STATO SUBITO”) CHE HA FATTO INCAZZARE ALFONSO SIGNORINI – LA BAVA SUL CUSCINO DELLA FIORDELISI E IL LUNGO BACIO TRA ANTONINO SPINALBESE E GINEVRA LAMBORGHINI: DOPO IL GF VIP, DIREZIONE POMEZIA – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

micol incorvaia

Come quattro carbonari, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Santamaria e Nicole Murgia, hanno confabulato di solo sesso ( secondo loro ) per una notte. Il Grande Fratello li ha puniti perché hanno infranto alcune regole: i primi due hanno staccato i microfoni per far l’ amore, il terzo per aver salutato i genitori al seggio elettorale e la Murgia per aver spoilerato eventi esterni alla casa. Il conduttore apre una busta nera: i quattro cospiratori al televoto con Nikita, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

Micol Incorvaia é rimasta malissimo per il fatto che quel gran pezzo di gentiluomo di Tavassi abbia raccontato la loro intimità e si è detta dispiaciuta per i suoi genitori così come Antonella Fiordelisi : il suo altalenante compagno Edoardo Donnamaria ha rivelato quello che hanno fatto sotto le lenzuola.

edoardo tavassi micol incorvaia

E non é tutto: sempre Tavassi in quella notte ha fatto supposizioni sulla presunta omosessualità di Daniele Dal Moro che ancora non ha consumato con Oriana Marzoli ed è stato bacchettato da Alfonso Signorini per la frase usata. Sarebbe questa: “ Se Oriana gli diceva di avere il cazzo, ci sarebbe stato subito”. Tavassi dice che lui scherza, ma anche Dal Moro dopo la diretta è risentito.

È sempre Tavassi si arrampica sugli specchi, mentre parla mangiando da vero gentleman dice a Dal Moro in un improbabile italiano; “Dani se io pensassi che fosse vero e che tu fossi gay io non scherzerei in questa maniera. Non ti direi mai di baciarci o di fidanzarci. Tu mi conosci e sai che battute faccio. Poi sia chiaro, io ho fatto la battuta e Donnamaria ha solo riso non ha detto altro. Ma era una battuta sul fatto che ci piacciamo”.

edoardo tavassi micol incorvaia 2

Orietta Berti è arrivata anche ieri sera al GF Vip con le sue considerazioni: secondo l’opinionista i suoi preferiti nella casa sono Milena Miconi e Alberto De Pisis perché educatissimi. Ma si rende conto del programma a cui partecipa? Se fossero tutti come loro nessuno lo guarderebbe.

Milena Miconi si é resa comunque protagonista di un simpatico siparietto con Antonino Spinalbese (eliminato) e Andrea Maestrelli che si sono innamorati di lei per “l’eleganza e la purezza” ( Signorini non si sa come capisce umiltà ) . Mauro, il marito della Miconi commenta su Twitter di essere onorato e tutti commentano: “ Mauro uno di noi.”

Finale con l’uscita di Antonino Spinalbese che da un bacio stampo a Alfonso Signorini imitando Fedez e Rosa Chemical: poi bacia l’amata Ginevra Lamborghini tornata single. Ora lei, come promesso, lo porterà a Pomezia,ribattezzata dal conduttore “pomecizia”. E poi, finalmente, al posto della Berti, di nuovo l’imperdibile balletto di Pamela Prati e Carmen Russo, sulle note di Menealo. Giá un “cult”.

Frase della serata: “ Avevi la bava sul cuscino” detto da Edoardo Donnamaria a Antonella Fiordelisi perché lei sere orsono stava dormendo e invece diceva che lo aspettava sveglia…

antonino spinalbese ginevra lamborghini

«Non hai capito che ho fatto in aeroporto - racconta Elodie in un estratto della docufiction Sento ancora la Vertigine sulla sua vita, pubblicato su TikTok - . Stavo in aeroporto soprappensiero, a Pescara, non mi ricordo, e sento uno che parla al telefono e dice una cosa tipo “è passata una che somiglia a Elodie” e poi sento che fa “sta sotto effetto di qualcosa”. Me lo sono mangiato! Gli ho fatto “che cazzo hai detto? E la polizia che mi diceva “dai signorina”. Sono impazzita, perché mi sono detta “ma pensa sto stronzo!”. Una sta soprappensiero ed è sempre sotto giudizio costante. Adesso devo stare attenta anche a come cammino, perché sono sotto effetto di qualche sostanza stupefacente?». Forse é meglio si prenda qualcosa per stare tranquilla…

A chi si riferisce Antonella Clerici con le parole proferite da lei a É sempre mezzogiorno? “Allora, io adesso vorrei dire una cosa a tutti i ragazzi che tante volte ci scrivono e ci dicono che vogliono fare il nostro lavoro. Voi sentite come parlano le persone che hanno un italiano forbito? Ascoltate come parla chi non deve leggere il gobbo? Sentite chi è capace di tenere un discorso e un dialogo? Ecco, allora bisogna studiare e non bisogna solo leggere e imparare a seguire il gobbo mi raccomando”.

