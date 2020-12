GRANDE BORDELLO! “QUANTO MI PAGATE SE STROFINO LE PALLE SULLA FRONTE DELLA RUTA?” – IL CONTE FILIPPO NARDI NON PERDE OCCASIONE PER ESIBIRE LA SUA “NOBILTA’” E FA RIFERIMENTO ALLA PRATICA SESSUALE DEL "TEABAG" MENTRE LA CONDUTTRICE DORME – “MA NON AVEVA DETTO CHE NON CI SAREBBE ANDATO A LETTO NEMMENO SE FOSSE STATA L’ULTIMA DONNA RIMASTA SULLA TERRA?” – DAYANE MELLO DEFINITIVA: “QUESTO QUA SPARA SOLO CAZZATE” – VIDEO

Filippo vuole giocare a "Chi vuol essere fecondata?" ?#gfvip #fuorinardi pic.twitter.com/0CMp5D4WHe — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) December 16, 2020 MTR si addormenta e Filippo: "Quanto mi pagate se tea-baggo la Ruta? Io andrei sul tea-bag, bisogna farlo in 2 o 3! Basta appoggiargliele sulla fronte" A VOI I COMMENTI...#gfvip pic.twitter.com/K4ljbuSMPh — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) December 16, 2020

Filippo Nardi, tra le ultime new entry al Grande Fratello Vip, è un fiume in piena di volgarità. Le sue affermazioni colpiscono le donne della Casa, in particolare Maria Teresa Ruta, con la quale non c’è stato feeling fin dal suo ingresso. Dopo aver affermato che la donna lo fa vomitare, che non ci finirebbe a letto nemmeno se fosse l’ultima rimasta sulla Terra e che – a suo dire – soffre del disturbo borderline di personalità (leggi qui), si è lasciato andare ad un “pensiero” ancor più spiacevole.

Mentre la Ruta dorme a letto, tutti gli altri attorno a lei se la ridono. E fin qui, nulla di strano; ogni “passo” di Maria Teresa, d’altronde, ha sempre suscitato una certa allegria. L’intenzione è così quella di farle uno scherzo e la proposta di Filippo è un’altra “perla” del suo imbarazzante repertorio:

“Quanto mi pagate se tea-baggo la Ruta? (…) Io andrei sul tea-bag, però dobbiamo farlo in due o tre“.

Per chi non lo sapesse, con il termine tea-bagging si intende una pratica sessuale non penetrativa ma orale (quando l’uomo inserisce o strofina le proprie parti intime sulla bocca e/o sul viso del partner sessuale), considerata un preliminare se chi la riceve ne è consapevole, ma anche una forma di violenza sessuale quando l’atto è volto ad irridere o umiliare. Gli altri concorrenti sorridono, inconsapevoli della gravità dell’espressione usata da Nardi, mentre Andrea Zelletta mette un freno perché sennò “ci eliminano, sei scemo?!”.

Ma Filippo ha avuto più di un’occasione per mostrare la sua “nobile” raffinatezza. In giardino, col suo fare ironico – come se ciò giustificasse ogni sfondone che pronuncia – propone “un nuovo format: Chi vuol essere Fecondata?“. In un barattolo – dice – “tutti noi uomini, incluso Malgioglio, doniamo dei geni. Poi fecondiamo una di loro, che partorisce qua in diretta, e poi devi indovinare chi è il padre”.

Mentre Sonia Lorenzini si mostra la più divertita dai “racconti” del concorrente, mentre gli altri ascoltano come se nulla fosse, soltanto Dayane Mello palesa una reale insofferenza:

“Questo qua spara solo caz*ate!“.

