barbara politi

Barbara Politi è una prorompente giornalista ora nel programma di Nicola Savino 100% Italia che sta ottenendo un grande successo. La camera d’albergo in cui soggiorna Barbara é invasa da rose rosse spedite da un ammiratore. Si tratterebbe di un calciatore separatosi di recente. Aiutino: non è italiano, ma quasi…

Ridateci Adriana Volpe: mancano le litigare e i siparietti con Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. Al suo posto Orietta Berti che interviene poco e con considerazioni banali. Tanto era pimpante a Che Tempo che fa, tanto è sottotono qui.

All’inizio della puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera Orietta Berti ci ha tenuto a precisare che ha accettato il ruolo di opinionista non solo per soldi, ma anche perché il programma le piace e per amicizia verso Alfonso Signorini. Ha aggiunto che per questo ha rinunciato a tre programmi. Ma le avrebbero procurato lo stesso presunto folle cachet?

sara manfuso

Sara Manfuso ha dato i numeri e ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello Vip. La giornalista si è incazzata per come è stata dipinta in puntata anche se a dire il vero gli autori si sono limitati a mostrare dei filmati: “No questo non mi piace. Io ho detto tante belle cose anche ( su Ginevra Lamborghini)”. Ma quali? Sonia Bruganelli, fantastica e pungente per tutta la puntata le ha detto:” Sei entrata prima con la tua testa e poi con le tue tette”.

Dopo le dichiarazioni e i pianti di Ginevra Lamborghini, la sorella Elettra ha pubblicato (e poi cancellato) un post con la scritta “Vomito” prendendo a prestito una canzone di Fabri Fibra. Ma una delle due si deciderà a dire il motivo di tanto odio? Si tratta davvero di un uomo che Ginevra avrebbe soffiato alla sorella?

sara manfuso 2

A proposito di Elettra Lamborghini, una delle sue apparizioni televisive fu a Grand Hotel Chiambretti dove disse che sarebbe stata disposta a girare un film porno. Apriti cielo! Chiamarono da parte della famiglia in redazione per farla tornare a smentire e la settimana seguente smentì .

L’interesse di Marco Bellavia per Pamela Prati è evidente e lei al GF Vip non disdegna. Li chiamano già i Belprati. Pamela ha dichiarato che è una veggente: non aveva capito allora che Mark Caltagirone non esisteva. Speriamo abbia trovato il Marco giusto…

Nessuno ieri sera ha accennando al fatto che Elenoire Ferruzzi ha detto fuori onda a Luca Salatino che con il “teatrino” delle litigate sarebbero andati avanti almeno per tre settimane. Ma è terminato prima con l’arrivo di Ginevra, la bellissima fidanzata di lui che, con l’aiuto dì Bruganelli, ha fatto capire alla Ferruzzi che Salatino non è innamorato di lei.

Non ne avevamo ancora abbastassimo di amore libero. Dopo il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ecco che Giaele De Donà continua a parlare della relazione con suo marito, l’ingegnere Brad Beck. Per sei mesi entrambi fanno quello che vogliono con partner diversi. Solo che ieri sera al GF Vip ci si è chiesto se il matrimonio sia vero…

ginevra lamborghini

Troppo esagitato Giucas Casella che al GF Vip é stato chiamato da Attilio Romita “bavoso e viscido” per la famosa doccia con due ragazze. Romita ha cercato di ridimensionare la cosa, ma una volta vista la clip della vecchia doccia, si é visto che Casella palpeggiava con piacere.

Tra una sfilata e l'altra, Suzy Menkes è andata al Museo del Tessuto di Prato per vedere la mostra Mr & Mrs Clark insieme al curatore Federico Poletti.

Giornalista e critica di moda già a Herald Tribune e per 25 anni fino al 2020 direttrice di Vogue International, Menkes ed è stata tra le prime a seguire le sfilate pirotecniche di Ossie e a scriverne su Evening Standard .

