IL GRANDE FREDDIE - SOTHEBY'S METTE ALL'ASTA LA COLLEZIONE PRIVATA DI FREDDIE MERCURY - ALL'INCANTO OLTRE 1.400 OGGETTI, TRA I QUALI IL SUO PIANOFORTE YAMAHA G2 (PREZZO STIMATO 3 MILIONI DI STERLINE) E IL MANOSCRITTO DI "BOHEMIAN RHAPSODY" - I CIMELI DEL FRONTMAN DEI QUEEN ERANO CUSTODITI NELLA SUA GARDEN LODGE A KENSINGTON, DOVE IL LEADER DELLA BAND INGLESE HA VISSUTO, POI PASSATA ALLA SUA EX COMPAGNA NONCHÉ UNICA ERDITIERA, MARY AUSTIN, CHE HA DETTO DI VOLERSI LIBERARE DELLA COLLEZIONE PERCHE'…

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per “la Repubblica”

asta freddie mercury. a world of his own 24

Il re è nudo. King Freddie Mercury, nessuno ti aveva mai visto così. Eccoli, i tuoi costumi, anzi praticamente tutto il guardaroba. I gioielli, i kimono e le stampe dell’adorato Giappone. E poi gli appunti inediti, il primo manoscritto scarabocchiato del testo di Bohemian rhapsody che inizialmente era Mongolian rhapsody prima della censura. La corona, il mantello regale e la canotta gialla Champion dell’ultimo concerto dei suoi Queen a Knebworth nel 1986. Fino allo Yamaha G2 baby grand piano, lucido e tenebroso, dove ha creato quasi tutti i suoi capolavori, […]

asta freddie mercury. a world of his own 14

E dunque: se siete fan, […] non potete mancare la mostra che da oggi e per un mese barderà la sede di Sotheby’s a New Bond Street, a Londra. Freddie Mercury: A world of his own, ingresso gratuito. Perché, tramite “l’amore della sua vita” e unica vera ereditiera di re Freddie, Mary Austin, la casa d’aste ha acquisito oltre 1.400 oggetti, preziosi, scritti e segreti di Mercury. […]

asta freddie mercury. a world of his own 15

Sotheby’s conta di raccogliere 2 o 3 milioni di sterline solo dalla vendita del pianoforte Yamaha G2, oltre un milione dal testo di Bohemian rhapsody. In tutto, fino a 13 milioni di euro per l’intera collezione. Tutte chicche sinora custodite nella misteriosa reggia Garden Lodge a Kensington, nel cuore di West London, dove il leader dei Queen ha vissuto e poi passata alla riservatissima Austin.

[…]

asta freddie mercury. a world of his own 22

Austin in vita sua ha concesso rarissime interviste, ora alcune dichiarazioni alla Bbc in cui spiega perché, a 72 anni, ha deciso di liberarsi dei ricordi di Mercury: «È passato molto tempo, volevo chiudere questo capitolo e mettere ordine alla mia vita ». Si apprende che è stata la donna, migliore amica e consigliera di Mercury fino all’ultimo secondo al suo capezzale, a contattare per prima Sotheby’s oltre ad aver avuto un ruolo anche nell’esposizione degli oggetti, su questa strada del lusso mondiale a Londra. […] Ma qual è il lato nascosto che sinora non conoscevamo di Mercury? «Era un collezionista ».

Per esempio di kimono, stampe, mobili e suppellettili giapponesi, Paese che lo folgorò in uno dei primi tour e dove spese una fortuna in vacanza con il suo storico compagno Jim Hutton. Ma anche di gioielli di Cartier, lampade di Tiffany, Jacqueline au chapeau noir di Pablo Picasso (stimato oltre 70mila euro), opere di Miró, Matisse, Chagall e Braque, o il braccialetto di serpente del video di Bohemian rhapsody fino a un enorme cuscino giallo che nel Garden Lodge ornava un celestiale “camerino” circolare a specchio dove Mercury indossava i suoi costumi.

asta freddie mercury. a world of his own 3

[…] E poi costumi e vestiti appena riesumati da chissà quanti stipiti della sua magione, […]Oltre a duecento scatti Polaroid privati, ma non roviniamo la sorpresa. […] C’è pure il conto delle bevute per il suo 39esimo compleanno, alla discoteca New York di Monaco di Baviera, quello del 5 settembre 1985 e del video di Living on my own, di cui qui possiamo ammirare anche quell’eccentrica e immortale giacca militare: alcolici per 92mila marchi, quasi 60 milioni di lire all’epoca. Alla tua, Freddie.

asta freddie mercury. a world of his own 21 asta freddie mercury. a world of his own 6 asta freddie mercury. a world of his own 1 asta freddie mercury. a world of his own 4 asta freddie mercury. a world of his own 5 asta freddie mercury. a world of his own 7 asta freddie mercury. a world of his own 8 asta freddie mercury. a world of his own 9 asta freddie mercury. a world of his own 10 asta freddie mercury. a world of his own 11 asta freddie mercury. a world of his own 12 asta freddie mercury. a world of his own 13 asta freddie mercury. a world of his own 16 asta freddie mercury. a world of his own 17 asta freddie mercury. a world of his own 18 asta freddie mercury. a world of his own 19 asta freddie mercury. a world of his own 20 asta freddie mercury. a world of his own 2 asta freddie mercury. a world of his own 23