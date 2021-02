GRANDE PORCELLO VIP – NOTTE DANZANTE SOTTO LE COPERTE TRA ROSALINDA CANNAVÒ E ANDREA ZENGA CHE, DOPO AVER MESSO IN PIEDI UNA STORIELLA A FAVORE DI TELECAMERE, INGRANANO LA MARCIA IN VISTA DELLA PUNTATA - SUL WEB È ESPLOSA LA CURIOSITÀ DI CHI VUOLE SAPERE FINO A DOVE SI SONO SPINTI. PRIMA NOTTE DI ZUM-ZUM? AH, CHISSENEFREGA… - VIDEO

Da "www.liberoquotidiano.it"

Diventa sempre più intimo il legame tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I due continuano a essere molto vicini, scambiandosi spesso baci e coccole. La notte scorsa, però, pare ci sia stato un passo in avanti. I due, infatti, sono stati "beccati" dai telespettatori sotto le coperte. Alcuni fan del programma di Canale 5 hanno notato dei movimenti sospetti. E c'è chi ipotizza che i due abbiano trascorso la loro prima notte d'amore insieme.

Non sono arrivate conferme, ma l'indizio principale è arrivato da un video pubblicato sui social, in cui si vede la coppia appartarsi nel letto a luci spente, nascondendosi sotto le coperte. A confermare i sospetti, anche diversi sospiri. L'avvicinamento tra l'attrice siciliana e il figlio dell'ex portiere è avvenuto dopo la lite furibonda tra Rosalinda e Dayane Mello. Il rapporto tra le due, infatti, si è un po' raffreddato proprio dopo l'inizio del flirt tra Zenga e la Cannavò.

A molti fan del GfVip, però, non è piaciuto il comportamento di Rosalinda. Alcuni hanno insultato l'attrice siciliana perché si sarebbe lasciata andare pur avendo un fidanzato fuori dalla casa. Andrea Zenga si è poi confidato con Samantha De Grenet: "Qui non passi dalla conoscenza all’essere coppia, qua diventi subito coppia e questa cosa l’ho un po’ subita. Ma un programma televisivo è cosi. Le basi ci sono tutte. Dopo la mia ex non mi era mai piaciuto nessuno, ma con lei è diverso, questo trasporto era da tanto che non lo sentivo".

