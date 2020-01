GRANDE SFRACELLO VIP - GRASSO: ''CANALE 5 È ORMAI UN REALITY SENZA FINE, I SUOI IDOLI FRAGILI IMPALLIDISCONO E SCOMPAIONO, SI TENGONO IN VITA SUSCITANDO TRISTEZZA, IL LORO SANGUE È RAFFREDDATO E DEPAUPERATO DALLE IDEE'' - BIASIN: ''CUCUZZA,GIÀ INVIATO DI GUERRA, SI SDRAIA A PELLE DI LEONE PER COMPIACERE 3,4 MILIONI DI ITALIANI. ISOLE E GF SONO TUTTI LA STESSA TRASMISSIONE: SCOPRIAMO SE AVETE DELLE ROGNE FAMILIARI E...''

aldo grasso

1 - LA CADUTA DEL GRANDE FRATELLO VIP (BATTUTO ANCHE DA HEIDI)

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Esiste una correlazione fra il ministro degli Esteri Luigi di Maio e un concorrente del Grande Fratello Vip ? C' è attinenza tra l' introduzione dei facilitatori e dei navigator con le opinioni di Pupo e Wanda Nara? C' è affinità tra il «percorso» di Michele Cucuzza (da Radio Popolare al reality) e quello di molti esponenti degli attuali partiti?

Penso proprio di sì. Non c' è un rapporto di causa ed effetto, per carità, ma lo spirito del tempo si stende come una nebbia e confonde gli ambiti, mescola le carte. A Blob , poco prima che iniziasse la quarta edizione di Grande Fratello Vip , Cacciari tuonava: «Da una crisi economico-finanziaria ti puoi riprendere, ma da una crisi culturale - quando ti parte il cervello - non ti riprendi più».

rita rusic

Nel presentare il programma, Signorini si aggrappava al solito luogo comune per giustificare ogni nefandezza: «A me piace giocare con l' alto e il basso». Il fatto è che l' alto non s' intravvede e la caduta verso il basso è inarrestabile: GF Vip è stato battuto persino da Heidi. Basti pensare alla gag fra Cucuzza e Rusic (l' uno doveva spaventare l' altra, fingendo di non sapere), tanto scritta quanto vana, per rendersi conto di quanta infelicità animi la mente degli autori.

Per non parlare delle presentazioni e dell' ingresso dei concorrenti: Canale 5 è ormai un reality senza fine, i suoi idoli fragili impallidiscono e scompaiono, si tengono in vita suscitando tristezza, il loro sangue è raffreddato e depauperato dalle idee. Ci stupiamo - vero Barbara Alberti? - di come la politica sia vittima di un processo di degradazione (Casalino), ma intanto passiamo ore a seguire la storia di Pago e di Serena Enardu di Temptation Island Vip .

michele cuccuzza kiss

Vip ormai sta per vipere. Ma quando entra Adriana Volpe, si raggiunge la gioiosa pienezza del declino. Signorini: «Vedere due volti che han fatto la storia della Rai al GF mi riempie di gioia». Va bene la concorrenza, ma nel limite delle buone maniere!

2 - CHE INCUBO IL GRANDE FRATELLO

Fabrizio Biasin per “Libero quotidiano”

C' era una volta Pietro Taricone detto 'o guerriero, concorrente del Grande Fratello 1. 'O guerriero dopo 5 minuti dal suo ingresso nella Casa (diciamo qualche giorno) decide di fare del sano fiki-fiki con la futura vincitrice del reality, la bagnina Cristina Plevani. L' arrapamento bestiale lo spinge a costruire una sorta di tendaggio improvvisato, assai utile per nascondersi dagli occhi delle telecamere. I due consumano, almeno così pare a tutti.

michele cucuzza per terra

Questo, signori, era il Grande Fratello, un programma con i controcazzi, geniale, innovativo, che portava tra quattro mura gente comune e poi oh, capitava quel che capitava.

Del resto tu a questi dicevi «guarda che ci sono le telecamere» ma quelli dopo un po' non se lo ricordavano, perdevano la cognizione. E tutto diventava meraviglioso, spontaneo. Oggi, 20 anni dopo, quella trasmissione lì si è trasformata in una boiata (perdonate il termine, ma è così).

CONOSCIUTI E NON

che fine hanno fatto salvo e rocco casalino

L' altro giorno è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip, versione che si distingue da quella classica perché nella Casa entrano personaggi famosi tipo Andrea Denver. E voi direte: «Chi cazz è Andrea Denver?». Già, chi cazz' è? Ma poi ci sono anche i Vip veri, solo che li vedi buttati lì e sinceramente ti viene da dire «Perché lo fai, disperato ragazzo mio?» (cit. Marco Masini).

Cioè, Michele Cucuzza, giornalista, già inviato di guerra, si ritrova sdraiato a pelle di leone dietro a un divano per compiacere 3,4 milioni di italiani (20,2% di share). E tu pensi: «Mica pochi, suvvia». Ma poi ti dicono che Heidi su Rai 1 ha fatto 4,4 milioni e il 19,7% (in sovrapposizione Heidi 19,78%, GfVip 18,14%.) e capisci che qualcosa, nel meccanismo, «non va».

barbara alberti

«Non va» che mentre ai tempi di Taricone (ma anche nelle edizioni immediatamente successive) alla gente fregava dei concorrenti, ora tutto è costruito su questioni che hanno francamente rotto i santissimi tipo: «Ma Pago, non pago, tornerà insieme alla tizia che gli ha fatto le corna?».

Oppure: «Ma Clizia ha tradito quello delle Vibrazioni con Scamarcio o è quello delle Vibrazioni il malandrino?». O ancora: «La ex di Imma Battaglia è ancora innamorata di Imma Battaglia e quindi presto vedremo in studio Imma Battaglia?». Cioè, parliamoci chiaro, si chiama Grande Fratello ma in realtà è una propagazione del Pomeriggio 5 di Barbara d' Urso; son tutte faccende trite e ritrite e comunque interessa il pecoreccio già avvenuto «fuori» dalla Casa e se per caso avviene qualcosa «dentro», beh, serve solo per alimentare polemiche antiche con ex, cugini, amici degli amici e gente a caso che urla cose a caso.

antonella elia

«Non va» che i due opinionisti siano lì come corpi estranei. A Pupo son riuscite un paio di battute ma trattasi di poca roba visto il suo enorme potenziale; Wanda Nara praticamente non ha parlato, del resto come tutti noi non sa chi sia Andrea Denver, ma non sa chi sia neppure Paola Di Benedetto (come tutti noi). In compenso sa che il figlio di Ciavarro è il figlio di Ciavarro, però non sa chi sia Ciavarro-padre (noi in questo caso sì).

gfvip 3

«Non va» che il conduttore Alfonso Signorini sia entusiasta di ogni cosa; il fatto è che lui non è uno del pubblico come quelli che sono fuori dalla Casa con i palloncini e gridano «eeehhhh!!!» anche se passa Andrea Denver (che non conoscono) e semmai dovrebbe pensare a condurre (magari senza un etto di gomma da masticare in bocca, ma questi son dettagli).

«Non va» che il programma sia terminato a orari antelucani tipo l' una passata. E chi ti credi di essere Signorì, Chicco Mentana?

LA STESSA TRASMISSIONE

«Non va» che ormai le Isole e i Grandi Fratelli siano tutti la stessa trasmissione e cioè «scopriamo se avete delle rogne familiari di qualche genere e le raccontiamo». «Ma io non ho rogne, voglio solo mostrare me stesso». «Ahahah ingenuo, allora stai a casa tua».

«Non va» che dopo 323423 edizioni la concorrente Clizia Incorvaia vada nella sacra sala delle nomination e dica: «Io mi astengo dalla nomination, posso?». No che non puoi! Le basi perdio, le basi! No, il Grande Fratello è defunto e se per caso funzionerà non sarà grazie alla straordinaria idea originale, ma solo perché questi nuovi protagonisti metteranno sul piatto tutti i fatti loro e noi a casa riusciremo in qualche modo a sentirci migliori.

antonella elia fa le pulizie

Ah, questa sera è in programma la seconda puntata e nella Casa entrerà Er Mutanda, un signore famoso per aver urlato «stronzo!» a Pappalardo durante una diretta. È tutto.

gfvip 1 michele cucuzza dorme gfvip 2