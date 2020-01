Alberto Dandolo per Dagospia

licia nunez

Ieri sera è andata in onda una memorabile puntata del Grande Fratello dei morti di fama firmato Alfonsina la Pazza.

Ha condotto con un rigore da far impallidire la Sanguinaria insieme a un'empatia caciarona in stile Mara Venier, Alfonsina si consacra vero deus ex machina dello show, con il bonus di parlare italiano (la Capitana ci aveva disabituati…). Un mix di cinismo e moralismo senza limitismo. Mescolando con arte spunti porcini e risvolti immacolati.

Ha iniziato con la riesumazione di Miriana Trevisan, ex moglie di un confuso Pago, nonché madre del suo unico figlio.

fernanda lessa

Miriana è stata impeccabile (sorprendentemente!). Ha, grazie ad un enorme sforzo mnemonico (motivato da un lauto cachet) imparato a menadito i testi autorali, regalando una autentica commozione ai telemorenti e raccontando uno straziante spaccato di vita e di lutto del suo ex marito.

Epocale anche la schiettezza con cui l'epurata (dalla Rai ndr) Adriana Volpe ha attaccato la TV di Stato e il suo ex collega Giancarlo Magalli.

fernanda lessa

Si è anche detta pronta ad un confronto con lui in diretta che, senza dubbio, sarà uno dei pezzi forti delle prossime puntate.

La voce di un Pupo un po' ingessato si è fatta sentire proprio in questo frangente :"Adriana sii comprensiva. Gli uomini bassi, come me e Magalli, sono uomini cattivi perché, come diceva il poeta (De André ndr) hanno il cuore troppo vicino al buco del culo" .

Ma Il momento iper Cafonal si è materializzato con l'intervento di un Vittorio Cecchi Gori un po' ingolfato perché probabilmente in fase digestiva.

antonella elia

"Siamo stati sposati per vent’anni. Rita è stata un’ottima madre. Non ci siamo sentiti per altri vent’anni: non esistono le colpe, le colpe sono di tutti e di nessuno”, ha commentato l’imprenditore al “Grande Fratello Vip” in un video messaggio.

Malgrado tutto, però, i due sono riusciti a superare le difficoltà e a creare un rapporto d’affetto e di amicizia. Lo stesso Vittorio Cecchi Gori ha commentato: “Quando sono stato male lei è corsa con Mario. Forse quella malattia è servita per rimetterci un po’ insieme. Lei è stata la donna più importante della mia vita”.

adriana volpe

Dopo queste dolci parole, la coppia si incontra di nuovo nella Casa e può scambiarsi qualche parola sui figli in comune e sulla loro grande passione, il cinema. Malgrado l'affetto di oggi però, quando Alfonso Signorini chiede a Rita Rusic se risposerebbe l'ex marito, la risposta della concorrente non lascia dubbi: "Mi ha massacrato con avvocati e tribunali, così stiamo meglio".

antonella elia

Fantastica Antonellina Elia che sfancula in diretta e più volte una Fernanda Lessa che si autodichiara bisex per apparire politicamente corretta. ''Ho avuto relazioni con varie donne e questa mi chiama ipocrita perché ho definito Licia 'la lesbica'? Ma che ne vuole sapere???'', davanti a Signorini che le ricordava i suoi trascorsi. ''Lesbica è una parola bellissima, dotta, viene dall'isola in cui viveva la poetessa Saffo''.

Fernanda però sembra avere scambiato la casa di Cinecitta' per una succursale del SERT del comune di Torino.

miriana trevisan pago

Ma l'unica, vera, enorme protagonista (oltre a un Michele Cucuzza ormai in totale stato confusionale) è stata anche ieri la mitologica Barbara Alberti:

" Soffrivo un po' per la troppa armonia che ha regnato fino ad ora in casa. Finalmente il naturale conflitto tra individui sta uscendo fuori. Però datemi una maschera. Non fatemi più apparire come un emerito cesso!"

AL GRANDE FRATELLO VIP L'INSOSPETTABILE SOGNO EROTICO DI CARLOTTA MAGGIORANA

Giada Oricchio per www.iltempo.it

miriana trevisan

Anche le Miss Italia fanno sogni erotici. Carlotta Maggiorana, reginetta nel 2018, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip e fin oa oggi si è distinta per una certa timidezza. Ma questa mattina ha risposto con grande franchezza a una domanda pepata.

cecchi gori rusic cecchi gori rusic

Il GF ha assegnato ai vip il compito di fare i cronisti per un giorno con una serie di quesiti piuttosto personali, dal mutuo alla grandezza della casa passando per il numero delle persone con cui avevano fatto sesso fino al posto più strano dove hanno consumato. Alla domanda “la tua fantasia sessuale”, la Maggiorana, dalla pelle candida e dal viso innocente come Biancaneve, si è sbottonata: “Lo dico, mio marito (l'unico uomo della sua vita, nda) si arrabbierà, ma lo dico. Il mio sogno erotico è farlo con una donna”.

E a sorpresa ha raccolto un’adesione, quella di Paola Di Benedetto. La modella fidanzata con Fede di “Benji&Fede” si è resa disponibile a esaudire il suo desiderio lasciando stupefatti gli altri inquilini.