UNA GRANDES PERDITA PER LA LETTERATURA – È MORTA A SOLI 60 ANNI LA SCRITTRICE SPAGNOLA ALMUDENA GRANDES, CELEBRE AUTRICE DEL ROMANZO EROTICO “LE ETÀ DI LULÙ”, PORTATO AL CINEMA DA BIGAS LUNA – ERA MALATA DI CANCRO E SE N’È ANDATA NELLA SUA MADRID – IL PREMIER PEDRO SANCHEZ: “PERDIAMO UNA DELLE SCRITTRICI DI RIFERIMENTO”

Francesco Olivo per “La Stampa”

Le grandi storie delle tragedie spagnole non sono state sempre materia per letterati. Qualcuno è arrivato per togliere da sotto il tappeto ipocrita l'odio e le passioni di una terra mai quieta. C'è un prima e un dopo l'arrivo sulla scena di Almudena Grandes, la scrittrice madrilena scomparsa ieri a soli 60 anni.

Poliedrica, colta, simpatica, vitale, ha saputo spaziare dalla letteratura erotica, con Le età di Lulù, all'epopea del Novecento spagnolo, segnato senza rimedio dalle ferite della Guerra civile e dalla dittatura franchista, restituendo dignità agli sconfitti di un secolo impietoso.

La sua Spagna era vista con un occhio da cronista mai neutrale, che le è valso il paragone con Benito Pérez Galdós, il grande narratore iberico degli inizi del XX secolo (ingiustamente poco conosciuto in Italia).

Oltre alle Età di Lulù, portato al cinema da Bigas Luna, per un film con Francesca Neri e Javier Bardem, Grandes ha firmato decine di opere tradotte quasi sempre anche in Italia, Ti chiamerò Venerdì, Atlante di geografia umana, Gli anni difficili, Il cuore di ghiaccio e I pazienti del dottor Garcia.

La voce di Almudena Grandes era qualcosa di familiare per gli spagnoli, nei dibattiti radiofonici alla Cadena Ser, nei banchetti a firmare libri nei festival letterari, nelle rubriche sul País. Lei c'è sempre stata, mai neutrale, schierata a sinistra, ed è molto doloroso dover aggiornare la definizione di «più grande scrittrice vivente» che le spettava, senza che lo facesse mai pesare.

Non vive più Almudena, un cancro l'ha portata via ieri, lei ne aveva parlato e scritto nell'ultimo mese di vita, sperando di allontanare un destino ingiusto, abituata a raccontare il dolore. Il capo del governo Pedro Sánchez la celebra: «Perdiamo una delle scrittrici di riferimento».

Gli amici la piangono: «Almudena ha rappresentato la continuità della rabbia per le conseguenze della guerra civile - ragiona, con il tono triste, Juan Cruz, mitico giornalista culturale spagnolo, che nei tanti anni trascorsi al País ha commissionato centinaia di pezzi a Grandes. «Almudena è stata la narratrice popolare di una devastazione - conclude Cruz -. Si è ribellata al tentativo di cancellare la memoria. Come Camus o Sciascia ha risvegliato una memoria dormiente». Difficile immaginare la Spagna senza che sia lei a raccontarla.

