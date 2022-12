DA GRANDI CAZZATE POSSONO NASCERE GRANDI SCENE! – ALCUNI DEI MOMENTI PIÙ MEMORABILI DELLA STORIA DEL CINEMA SONO NATI PER CASO. QUALCHE ESEMPIO? IL "DUELLO" TRA INDIANA JONES E LO SPADACCINO, IL MONOLOGO CON MANO INSANGUINATA DI LEONARDO DICAPRIO IN "DJANGO UNCHAINED", LA SCENA INIZIALE DI "I SOLITI SOSPETTI", DOVE I PROTAGONSTI NON RIESCONO A SMETTERE DI RIDERE PERCHÉ UNO DI LORO CONTINUAVA A SCORREGGIARE - ALCUNI DEI MIGLIORI "INCIDENTI CINEMATOGRAFICI" CHE HANNO FATTO LA STORIA… - VIDEO

Alessio Lana per www.corriere.it

il gatto del padrino

La differenza tra un errore e un'ottima idea spesso è minima. Soprattutto nel cinema. Cercando tra i film più noti si trovano centinaia di scene girate per errore che poi sono risultate iconiche, spesso le più memorabili dell'intera pellicola. Prendiamo per esempio Il Padrino. La scena in cui Don Vito Corleone impartisce i propri ordini mentre accarezza un gatto è nata per caso.

Si dice che il felino sia entrato sul set durante le riprese e dopo essersi sdraiato sulle game di Marlon Brando l'attore abbia cominciato ad accarezzarlo senza smettere di recitare. Questo però è solo uno dei tanti esempi di errori diventati dei classici. Ecco tante altre chicche.

heath ledger joker il cavaliere oscuro

Il cavaliere oscuro

Joker che batte le mani con un'espressione tra il sardonico e il sarcastico ne Il cavaliere oscuro è indimenticabile. Bene, non è mai comparsa sulla sceneggiatura: sembra sia stata un'idea di Heath Ledger e rimane il dubbio se sia un'improvvisazione o un vero e proprio errore.

arancia lanciata in testa a sylvester stallone in rocky

Rocky

Ecco un altro classico. Com'è noto il primo Rocky (di cui Stallone ha dichiarato l’imminente uscita di una serie tv) fu girato con un budget risicatissimo tanto che molte comparse non sono dei professionisti ma persone reali che durate le riprese passeggiavano per Philadelphia ignare che si tesse girando un film. È stato proprio uno di questi attori involontari a lanciare l'arancia che colpisce in testa Stallone: era un commerciante e fece il gesto di sua iniziativa, non immaginando neanche che sarebbe finito i una delle pellicole più viste di sempre.

la mano insanguinata di leonardo di caprio in django unchained 1

Django Unchained

La mano è rossa come il sangue e, sì, quello è davvero sangue. In Django Unchained Leonardo di Caprio si era davvero tagliato la mano con del vetro ma incurante del contrattempo continuò a recitare.

Titanic

la maschera di mrs doubtfire

Ancora Di Caprio. Il ragazzo che in Titanic urla al vento «Sono il re del mondo» è stata ideata sul momento da James Cameron dopo aver provato differenti frasi ma nessuna che funzionasse davvero.

Mrs. Doubtfire

Tra errore ed improvvisazione il passo è davvero breve. In Mrs. Doubtfire, per non far scoprire la sua vera identità, Robin Williams si ricopre il viso con la guarnizione di una torta. A causa delle calde luci di scena però la crema si era sciolta prima del previsto finendo in due tazza di tè. L'attore allora improvvisò una battuta che fu mantenuta nel montaggio definitivo: «Ha ora il suo zucchero e anche la sua panna»

indiana jones spara allo spadaccino

Indiana Jones

Impossibile dimenticare quando Indiana Jones con sguardo strafottente spara all'aggressivo spadaccino ne I predatori dell'arca perduta. La scena originale prevedeva un vero duello a fil di spada ma Harrison Ford stava male a causa di un'intossicazione alimentare. L'attore non sarebbe riuscito a sostenere la scena e così Steven Spielberg scelse di farlo sparare.

nick il greco rompe bicchiere in lock & stock

Lock & Stock

La faccia sorpresa di «Nico il Greco» che rompe con un bicchiere il tavolino del boss Rory Breaker in Lock & Stock non è realistica ma reale. Il tavolo si era rotto per sbaglio e l'attore rimase senza parole.

ceretta 40 anni vergine

40 anni vergine

A proposito di reazioni realistiche, è nota quella di Steve Carell in 40 anni vergine. Per apparire realistico, scelse di farsi davvero fare la ceretta sul petto e l'espressione di dolore che ne segue è vera.

daryl hannah blade runner

Blade Runner

Incredibile ma vero, la scena di Blade Runner in cui Daryl Hannah scappa, scivola e frantuma il finestrino di un furgone con il gomito non era prevista. L'attrice era scivolata davvero e finì in ospedale con un gomito rotto.

Forrest Gump

Ricordate quando Forrest Gump dice a Bubba «Io mi chiamo Forrest Gump. Tutti quanti mi chiamano Forrest Gump»? Bene, è una battuta nata da un errore di Tom Hanks ed è stata lasciata.

anthony hopkins hannibal lecter

Il silenzio degli innocenti

Una delle peculiarità di Hannibal Lecter è il sibilo che emette mentre parla. Ebbene è stato improvvisato da Anthony Hopkins e la reazione di Jodie Foster che si vede nel film è reale. Non si aspettava una cosa del genere.

i soliti sospetti

I soliti sospetti

La scena de I soliti sospetti con i protagonisti che ridono a crepapelle mentre gli fanno le foto segnaletiche non era prevista dalla sceneggiatura originale. Si dice che gli attori non riuscissero a fermare le risate perché uno di loro ebbe problemi, come dire, intestinali e così il regista scelse di lasciarla così com'era.

dustin hoffman tom cruise rain man

Rain Man

A proposito di problemi intestinali, in Rain Man a un certo punto Dustin Hoffman emette aria mentre si trova nella cabina telefonica con Tom Cruise. Gli attori allora hanno continuato a recitare improvvisando e da lì è nata una delle scene più note di tutto il film.

patrick swayze e jennifer grey dirty dancing

Dirty Dancing

Impossibile togliersi dalla testa la scena in cui Patrick Swayze e Jennifer Grey gattonano l'uno verso l'altro in Dirty Dancing. Bene, era solo un riscaldamento prima della scena ma il regista scelse di inserirlo nel montaggio finale.

bandiera si stacca in il signore degli anelli le due torri

Il Signore degli Anelli - Le due torri

Chiudiamo con una coincidenza davvero fortunata. Ne Il Signore degli Anelli - Le due torri a un certo punto si vede una bandiera staccarsi dal palo e volare via. Sembra una metafora delle distruzioni del regno di mezzo ad opera delle forse di Saruman ma in realtà la bandiera si staccò per errore.

