25 nov 2022 15:29

GRANDI MANOVRE AL VERTICE DI MEDIASET - FUORI VASILE A CAPO DELLA SPAGNOLA TELECINCO, DENTRO SALEM CHE SI DIVIDERÀ IN DUE: TRE GIORNI A MADRID, TRE GIORNI A COLOGNO - RESTELLI, DIRETTORE DELLE RISORSE ARTISTICHE, VA IN PENSIONE (MA RESTA CONSULENTE FINO DICEMBRE 2023), SOSTITUITO DA MARCO LEONARDI - IL DIRETTORE DELL’INFORMAZIONE MAURO CRIPPA È IN DIFFICOLTÀ MENTRE SALE NICCOLO' QUERCI - I TIMORI DI PIERSILVIO PER IL CALO DELLA PUBBLICITÀ. SPUNTA MARTA FASCINA CHE ATTRAVERSO IL SUO “FINTO CONIUGE”, METTA BECCO IN MEDIASET. COSA CHE NON VA GIÙ NÉ A PIERSILVIO NÉ A MARINA….