DAL GRANO AL GUANO - VIDEO: IL SERVIZIO DELLE “IENE” SUGLI EFFETTI CATASTROFICI DEL CARO BOLLETTE SULLE AZIENDE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE - GIULIO GOLIA HA SENTITO I PRODUTTORI DI PASTA RUMMO E DIVELLA, CHE RACCONTANO UNA SITUAZIONE DRAMMATICA - I COSTI DELL'ENERGIA STANNO DISTRUGGENDO LA FILIERA DELL’ALIMENTARE, E LA GUERRA IN UCRAINA È LA GOCCIA CHE FARÀ TRABOCCARE IL VASO - GLI AUMENTI VENGONO CALMIERATI PER NON GRAVARE TROPPO SUI CONSUMATORI, MA SE SI CONTINUA COSÌ, IN TANTI FINIRANNO CON LE GAMBE ALL’ARIA…