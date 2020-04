6 apr 2020 19:25

GRASSO CHE COLA – ''L’ULTIMA STAGIONE DELLA “CASA DI CARTA” DA L'IMPRESSIONE CHE NON ABBIA POI MOLTO DA AGGIUNGERE. SI TRASCINA COME UNA SOAP, ABBANDONANDO L'AZIONE PER UNA SCELTA DI INTROSPEZIONE PSICOLOGICA DEI PERSONAGGI E DELLE LORO RELAZIONI, SENZA PERÒ AVERE L'ATTITUDINE PER QUESTO GENERE DI AFFONDI…” - VIDEO