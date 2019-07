GRASSO TENTATO DA ''TEMPTATION'' - ''QUEST'ANNO IL MODELLO FORTE DELLE EDIZIONI PASSATE, DONNE TAPPETINO E UOMINI IMPUNITI, LASCIA SPAZIO A SFUMATURE PIÙ COMPLESSE GRAZIE ALLA BURRASCOSA KATIA E DELL'INTRIGANTE JESSICA. IN INGHILTERRA, PER 'LOVE ISLAND', HANNO SCOMODATO PARAGONI LETTERARI CON SHAKESPEARE («IL BARDO IN BIKINI»), CHAUCER O BOCCACCIO! È INESORABILE LA LEGGE CHE FA SEMPRE PREVALERE UN MALE NUOVO SU UN BENE VECCHIO''

Aldo Grasso per il “Corriere della sera”

Come mai, anche quest' estate, Temptation Island è diventato un fenomeno tv, una specie di ipnosi collettiva? In attesa della versione «vip», lo show nato dalla fucina creativa di Maria De Filippi sta regalando molte occasioni di riflessione, anche se popolato da concorrenti non famosi. Il meccanismo è noto: sei coppie che vogliono mettere alla prova la loro relazione passano 21 giorni separate in due resort in Sardegna, circondate da maliziosi single per indurli in tentazione.

Le telecamere catturano ogni istante della «pausa di riflessione»... Lo show è campione di ascolti, generatore d' infiniti meme e commenti sui social. Come mai? Proviamo a mettere insieme qualche ipotesi.

Primo: questo genere di reality sta funzionando in tutto il mondo, con vari format che giocano sugli stessi universali concetti di tradimento, attrazione, nuove relazioni sentimentali con uno sbarazzino clima estivo a far da miccia. Certo, bisogna avere il giusto materiale umano di partenza e il gusto estetico e antropologico per rappresentarlo. Chi meglio della De Filippi S.R.L.? È un caso di perfetto incastro tra format e produzione (e Canale 5 è ormai la rete del reality diffuso).

Secondo: il mondo eccessivo di Temptation , con le sue liturgie e i suoi ruoli narrativi (il filmato, il «pinnettu», i falò, i single) non è altro che un racconto trash delle dinamiche di quelle coppie la cui vita è prigioniera della tv. Quest' anno il modello forte rappresentato in edizioni passate, donne tappetino e uomini impuniti, sta lasciando spazio a sfumature più complesse soprattutto grazie alle figure della burrascosa Katia (sembra un fumetto) e dell' intrigante Jessica.

In Inghilterra, per uno show molto simile intitolato Love Island , hanno scomodato paragoni letterari con Shakespeare («Il Bardo in bikini»), Chaucer o Boccaccio! È inesorabile la legge che fa sempre prevalere un male nuovo su un bene vecchio.

