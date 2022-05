GREY, OTTIMA DIREI! - VI RICORDATE DELLA MITICA SONIA GREY? LA PRIMA INFERMIERA SEXY DI “STRISCIA LA NOTIZIA”, DOPO IL SUCCESSO IN TV, SI È LAUREATA E HA SEGUITO UN CORSO DI PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA, MA ALLA FINE HA DECISO DI TORNARE AL PRIMO AMORE: IL SESSO! ORA, A 53 ANNI, SPOPOLA SU ONLYFANS - “MI DO UN GRAN DA FARE. RACCOLGO NUMERI DAVVERO INTERESSANTI. NON FACCIO NUDO MA COSE MOLTO CARINE”. VIDEO!

Marco Menduni per “Specchio – La Stampa”

sonia grey 7

Ci ride su e ammette: «Io devo tutto alla mia forza estetica, al cento per cento, lo ammetto». Sonia Grey fa una pausa e poi chiarisce: «Però io mi ci diverto. Ci gioco, mi sentirei ridicola oggi a non giocarci».

Quella che si è aperta per lei non è una vita parallela: più che altro una nuova carriera.

Perché nel vortice dei social ha portato tutta se stessa: un'immagine super glamour, esperienze ereditate dalle attività del passato, una buona dose di intuito imprenditoriale, persino le conoscenze acquisite all'ateneo.

Ha infatti conseguito la laurea in Scienze della comunicazione, informazione e marketing all'Università Lumsa di Roma e poi ha seguito un corso di programmazione neuro linguistica. Ne viene fuori un mix che rappresenta la nuova Sonia.

sonia grey

Così diversa dalla ragazza che Antonio Ricci scelse come prima infermiera sexy di Striscia la notizia, eppure capace di sfruttare la forza evocativa di quel debutto. Arriva su OnlyFan e spopola: «Raccolgo numeri davvero interessanti, a mia sorpresa.

Non faccio nudo ma cose molto carine. E poi continuo a pubblicare contenuti. Incontri con politici e calciatori. Il lavoro che facevo in tv sono riuscita a riportarlo sui social».

sonia grey

Conclusione? «Su Onlyfan sono nella top. È stata una grande rivoluzione nella mia vita. Mi do un gran da fare. Il risultato è arrivato a prescindere». Perché non c'è solo il web: «Sta uscendo il mio libro. Poi ci sono le canzoni, gli integratori, i bracciali. Tante attività intorno alle quali girano dei numeri davvero importanti».

Quando la contattiamo, le foto su Instagram la collocano a Dubai. È sempre in movimento. Di sé traccia un ritratto di donna entusiasta e appagata: «Sono laureata. Sono un'imprenditrice. Conduco una vita super movimentata. Faccio molto sport e una dieta equilibrata e sana. Quando faccio qualcosa, è un successo. Mi sono messa a dipingere e subito ho venduto le mie opere. Diverse gallerie, alcune molto importanti, mi hanno proposto mostre anche all'estero. Le mie opere sono esposte in una galleria di Firenze».

di mare sonia grey

Poi, però, vuole godersi la calma e la pace dei suoi rientri a casa. Da Roma si è trasferita in Alto Adige: «Vivo appena sopra Bolzano, immersa nei vigneti e nei meleti». Ha una storia solida: «Una relazione stabile da vent' anni, un figlio». La decisione è stata presa insieme: «Abbiamo voluto trasferirci là, a contatto con la natura e con la possibilità di fare sport in luoghi bellissimi». Viaggiare le piace sempre moltissimo: «Sono appena tornata da Dubai, ora sono a Bolzano ma già in procinto di ripartire».

Naturalmente, tra l'infermiera sexy e l'oggi c'è una bella carriera di mezzo. Condotta all'insegna della versatilità. Ricordiamo: per ben nove anni conduttrice di programmi tv su Raiuno (Notti mondiali, Domenica In, Unomattina estate, Mezzogiorno in famiglia, Ciak si canta, Una notte per Padre Pio e altro), poi attrice di film e fiction, e anora autrice di libri di cucina apprezzati dai lettori.

sonia grey

Adesso l'incontro con il mondo dei social. L'intuizione che tutto cambia ed è quella la nuova frontiera da affrontare. Per divertirsi, certo, ma anche per dar corpo alle sue capacità professionali e imprenditoriali.

«Non mi sento un'influencer, ma quando ero ancora in tv avevo già percepito che le cose avrebbero preso questa piega. Sono sempre stata un'anticipatrice di tempi e di fenomeni sociali. Ho avuto ragione». Il contapersone di Instagram le sta dando ragione, indicando a oggi 404 mila follower. E sono in continua crescita.

Le sue fonti di ispirazione, non lo nega, sono la seduzione, l'intrigo, l'erotismo. Il suo nuovo libro verterà proprio su questi argomenti. Le immagini social evocano l'immagine di questa bellezza matronale: «Nulla di troppo esagerato. Mi piace giocare con la mia immagine così prorompente, ma sono capace di giocare sempre sul filo dell'ironia».

