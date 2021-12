UN GRIDO DI DOLORE SI LEVA AL “GRANDE FRATELLO VIP”: “VOGLIO UN VIBRATORE” - VALERIONA MARINI SI ANNOIA E HA BISOGNO DI SFOGARSI: COME MAI NESSUNO DEI MASCHIONI DENTRO LA CASA SI FA AVANTI? - LA LITE STRACULT CON NATHALY CALDONAZZO, CHE LE HA DATO DELLA PAZZA…

valeria marini e il cocomero

Francesco Fredella per www.liberoquotidiano.it

Senza freni (e senza pudore). Adesso, nella casa del Gf vip, Valeria Marini dice qualcosa di molto hot. “Voglio un vibratore”, confessa la stella bionda. Un particolare che non sfugge a nessuno, soprattutto il popolo della Rete continua a pubblicare quella frase di Valeria come una sorta di "must".

La produzione, intanto, ha ridotto il loro budget settimanale per la spesa a causa del disordine in Casa. Da 300 euro è stato portato a 266. I gipponi parlano proprio di questo problema legato al budget e la Marini fa una richiesta molto choc. Tutto dopo che Soleil Sorge le chiede se avesse qualche richiesta particolare da fare per la spesa. “Voglio un vibratore”, dice la Marini.

lite marini caldonazzo al gf vip

Solo pochi giorni fa c'era stato un duro scontro tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo, che le ha dato della pazza. Frasi assurde che mandano su tutte le furie Valeria. Sbotta e succede un vero e proprio caos. Il motivo della lite sarebbe legato alla quantità di beauty che Valeria ha portato con sé nella casa. Non è una novità, anche durante le altre due edizioni del Gf vip che l'hanno vista protagonista, la Marini ha sempre fatto sfoggio di tanti abiti e trucchi. E' una diva, una vera primadonna della tv che da sempre gode di tanta popolarità. Il Bagalino di Pingitore l'ha lanciata ed il successo non è mai mancato in tutti questi mesi.

