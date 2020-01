GRILLO IN APNEA (NOTTURNA) – "BEPPE MAO" ANNULLA IL TOUR: “MI DOVRÒ OPERARE PER UN PROBLEMA DI APNEE NOTTURNE CHE NEGLI ULTIMI TEMPI NON MI STA PERMETTENDO DI RIPOSARE E LAVORARE CORRETTAMENTE" - LO SHOW DOVEVA PARTIRE A FEBBRAIO

Da ansa.it

Beppe Grillo annuncia l'annullamento delle prossime date del suo prossimo tour Terrapiattista in partenza a febbraio. "Devo purtroppo comunicarvi - scrive in un post su facebook in cui si firma come 'L'elevato' - che sono costretto ad annullare le date del mio prossimo tour Terrapiattista, in partenza a febbraio, per un problema di apnee notturne che negli ultimi tempi non mi sta permettendo di riposare e lavorare correttamente.

A breve mi dovrò sottoporre ad un intervento chirurgico e, fra degenza e convalescenza, non sarò in condizione di portare il mio spettacolo in giro per l'Italia.

Avremo sicuramente modo di recuperare il tour in futuro".