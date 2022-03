IL CINEMA DEI GIUSTI - IN ATTESA DEGLI OSCAR, SONO STATI CONSEGNATI GLI SPIRIT AWARD, I PREMI DEL CINEMA INDIPENDENTE. DOMINA COME MIGLIOR FILM, MIGLIOR REGIA, MIGLIOR SCENEGGIATURA “THE LOST DAUGHTER”, OPERA PRIMA DI MAGGIE GYLLENHALL TRATTA DAL ROMANZO DI ELENA FERRANTE. PECCATO PER IL NOSTRO, BELLISSIMO, “A CHIARA” DI JONAS CARPIGNANO, CHE ERA NELLA CINQUINA FINALE. MIGLIOR FILM STRANIERO, INVECE, È “DRIVE MY CAR” DI RYUSUKE HAMAGUCHI. TRA LE SERIE STRAVINCE “RESERVOIR DOGS” E, COME ATTORE, LEE JUNG-JAE, IL PROTAGONISTA DI “SQUID GAME” - VIDEO