GUAI AI SOVRANISTI - LA CUCCARINI, 40 ANNI DI CARRIERA AI MASSIMI LIVELLI, VA AL CONTRATTACCO: ''QUANDO CANCELLARONO LA MIA 'DOMENICA IN' NESSUNO S'INDIGNÒ, ORA S'INDIGNANO PERCHÉ RIENTRO IN RAI, COME SE FOSSI L'ULTIMA STARLETTINA RACCOMANDATA. AI GIORNALISTI CHIEDO PIÙ ONESTÀ INTELLETTUALE. HEATHER PARISI? NON SO DI CHI STIATE PARLANDO''

Da www.ilfattoquotidiano.it

angelo mellone lorella cuccarini

Ho sempre dato grande spazio alle opinioni di tutti, vorrei che venisse concesso anche a me“. Durante la presentazione della nuova edizione de “La Vita in Diretta“, in onda da lunedì 9 ottobre alle 16 su Rai 1, Lorella Cuccarini si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, replicando alle critiche che le sono state mosse per questo suo ritorno sugli schermi di Viale Mazzini, alla guida di uno dei programmi di punta della rete ammiraglia assieme al giornalista Alberto Matano.

ALBERTO MATANO E LORELLA CUCCARINI ALLA PRESENTAZIONE DEI PALINSESTI RAI

“Qualche anno fa un programma andava in onda la domenica pomeriggio, Domenica In – così è la vita, battendo sempre la concorrenza – ha spiegato la Cuccarini -. Alla fine è stato cancellato. Io ero la conduttrice. In quel momento non mi pare di aver sentito l’indignazione. O qualcuno che chiedesse perché il programma fosse stato chiuso. Serenamente sono tornata a lavorare, facendo teatro per 3-4 anni. Io avrei continuato a fare teatro se non avessi incontrato la De Santis che mi ha chiamato nella sua squadra. In questo momento c’è stata indignazione per il fatto di essere rientrata in Rai, come fossi l’ultima starlettina raccomandata – ha incalzato -. Chiedo a voi giornalisti un po’ più di onestà intellettuale e di fare un passo in avanti”.

Ma la vera stocca è arrivata quando un giornalista le ha chiesto se si aspetta nuovi attacchi via social da parte di Heather Parisi, sua eterna rivale che solo qualche giorno fa aveva commentato anche il flop di “Grand Tour“:”Parisi? Non so di chi tu stia parlando“, ha risposto perentoria Lorella Cuccarini.

MATTEO SALVINI SI SCHIERA CON LORELLA CUCCARINI lorella cuccarini heather parisi lorella cuccarini pippo baudo TRAVOLTA CUCCARINI