LUCA BARBARESCHI, OLTRE CHE A “BALLANDO”, IN PRIMA SERATA SU RAI2 - L’ATTRICE È STATA CONTATTATA PER IL GRANDE FRATELLO. LEI NICCHIA. DI CHI TRATTA?

ELODIE HA VOGLIA DI SPOSARSI: RIUSCIRA’ A FAR CAPITOLARE IL REFRATTARIO ANDREA IANNONE? – DANDOLATE PER OGGI –

Alberto Dandolo per Oggi - www.oggi.it

Hoara Borselli, opinionista politica, invoca il diritto all'oblio e lo fa affidandosi legalmente nientemeno che alla "leonessa del Foro" Annamaria Bernardini de Pace. Ma cosa vuole far dimenticare di sé l'ex showgirl?

Le foto della sua "prima vita" artistica, in molte delle quali appariva senza veli. La ambiziosa Hoara pare dunque voler mettere una pietra tombale su una fetta, pur consistente, della sua carriera e comunicare unicamente la sua nuova se'! Per lei, lanciata nei talk politici delle reti del Biscione dal lungimirante Nicola Porro, non si esclude inoltre una discesa in campo con la Lega di Matteo Salvini che per lei nutre una grande stima professionale.

Elodie è a una svolta sul versante privato: ha desiderio di fiori d'arancio con il suo Andrea Iannone e, perché no, anche di allargare la famiglia. A confidarlo è stata lei stessa alla sua migliore amica Diletta Leotta e alla presenza di conoscenti comuni. L'occasione è stata proprio la recente cerimonia di nozze della commentatrice sportiva. La cantante romana non ha infatti nascosto la sua forte partecipazione emotiva durante il commovente rito nuziale in cui ha avuto il ruolo di testimone della sposa. Elodie Metterà il suo "campione" , notoriamente allergico al matrimonio, davanti a un aut aut?

Carlo Conti è in un periodo di grande tensione: è alle prese con la complessa macchina di Sanremo 2025 che lo vedrà conduttore e direttore artistico e sta ultimando i provini per definire il cast della prossima edizione di Tale e quale show. In particolare appare più pignolo del solito proprio nella scelta dei concorrenti del longevo format di Rai 1. Carlo quest'anno vive il suo rodato show quasi come un banco di prova in prospettiva della kermesse canora più blasonati del Paese. È per questa ragione che sta contattando artisti con voci "importanti" e cantanti professionisti. Forse non tutti sanno che tra questi è in pole la esuberante Manuela Villa, figlia dell'indimenticato Claudio.

Andrea Delogu ha condotto su Rai 1 i "Tim Summer Hits" con la "novità" Carlo Conti. Il nome di Delogu circola anche in ambienti sanremesi, con un ruolo da definire, ma la conduttrice sogna da anni l'approdo al Festival di Sanremo. Spera di riuscirci quest'anno, forte del legame tra la sua agenzia Friends&Partners e il nuovo direttore artistico. Nell'attesa Andrea sarà un nuovo volto di Rai2, condurrà un factual nel pomeriggio di Rai2 in onda alle 17. Se son rose, fioriranno.

Paola Barale è una ragazza di quasi sessant'anni con uno spirito libero. Cambia case e vita come una adolescente in cerca di un progetto. E ciò la rende amata ed empatica dal grande pubblico. Paoletta però è assai gelosa del suo privato. Forse non tutti sanno che ha "normalizzato" la sua vita. Come? Ricominciando ad amare e a progettare in due. Il fortunato è ovviamente più giovane di lei e non appartiene al mondo dello spettacolo. I due piccioncini a breve faranno nido a Ibiza, dove Paola ha una villa da sogno...Paparazzi avvisati!

Un lungo curriculum da attrice, film, fiction e teatro. Da qualche anno Serena Autieri ha scelto di concentrarsi anche sulla conduzione televisiva, approdando nel daytime di Rai1 con il suo "Dedicato". L'attrice napoletana è poi finita fuori dai palinsesti ma presto potrebbe tornare in onda con un programma ancora da definire. Autieri è molto stimata da Simona Agnes, esponente del cda Rai in quota Forza Italia destinata alla presidenza dell'azienda. Serena nei mesi scorsi ha cantato un medley alla festa romana del partito fondato da Silvio Berlusconi.

A Viale Mazzini sono certi: "In grande ascesa Luca Barbareschi". Il produttore, attore, regista ed ex politico troverà un grande spazio in video sulle reti Rai nella prossima stagione. Barbareschi, amato nel mondo della maggioranza di centrodestra, dovrebbe ottenere, dopo le esperienze su Rai3, la conduzione di un programma in prima serata su Rai2. E non è l'unico progetto: sbarchera' anche sulla rete ammiraglia come concorrente di Ballando con le stelle .

Nei giorni scorsi Carlo Conti al Tg1 ha annunciato un ritorno al passato: la divisione delle Nuove Proposte e i Big. Due gare distinte, nessuna unione del vincitore agli artisti più noti, come scelto da Baglioni e Amadeus. Gira voce che questa decisione del conduttore e direttore artistico non avrebbe entusiasmato le case discografiche che negli ultimi hanno visto esplodere, con il meccanismo precedente, diversi artisti: da Mahmood a Tananai.

INDOVINELLI

È una matura showgirl assai nota al grande pubblico e balzata qualche anno fa agli onori della cronaca per una controversa vicenda. Dice di essere single ma pare abbia un giovane e ricco rampollo segretamente al suo fianco. Chi è?

La nota attrice, figlia d'arte e già concorrente di un reality show, è stata contattata dalla produzione del Grande Fratello. Lei nicchia perché molto impegnata al cinema. Di chi tratta?

