HABEMUS “ROMOLUS” – DOPO “IL PRIMO RE” IL REGISTA MATTEO ROVERE TIRERA' FUORI PURE UNA SERIE IN PROTOLATINO, PRODOTTA DA SKY, CATTLEYA E GROENLANDIA – SARÀ GIRATA NELLA LINGUA ARCAICA E RACCONTERÀ LA STORIA DI “TRE RAGAZZI SEGNATI DALLA MORTE, DALLA SOLITUDINE E DALLA VIOLENZA”: IEMOS, WINOS E ILIA. E ROMOLO?

Gianmaria Tammaro per www.lastampa.it

MATTEO ROVERE

Dopo le indiscrezioni degli scorsi mesi, arriva la conferma ufficiale: a giugno inizieranno le riprese di “Romulus”, la serie tv sul mito di Roma. Matteo Rovere, che ha già diretto “Il primo Re”, è lo showrunner del progetto prodotto da Sky, Cattleya e Groenlandia e distribuito internazionalmente da ITV Studios Global Entertainment.

Nel cast della serie, ambientata circa 8 secoli prima della nascita di Cristo, sono già stati confermati Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli. Durante le riprese, che partiranno il prossimo mese e che si protrarranno per 28 settimane, saranno coinvolti migliaia di figurazioni e 700 stunt. La sceneggiatura è firmata da Filippo Gravino, Guido Iuculano e dallo stesso Rovere. Alla regia anche Michele Alhaique e Enrico Maria Artale.

IL PRIMO RE

La storia si svolgerà in due antiche città, interamente ricostruite, e in un’epoca primitiva, in cui la vita delle persone viene condizionata dal potere della natura e degli dei. I protagonisti saranno tre ragazzi – recita il comunicato ufficiale – «segnati dalla morte, dalla solitudine e dalla violenza»: Iemos, Winos e la giovane vestale Ilia. “Romulus” sarà interamente girata in protolatino.

IL PRIMO RE

Nel cast saranno presenti anche Ivana Lotito, Giovanni Buselli, Silvia Calderoni, Sergio Romano, Demetra Avincola, Massimiliano Rossi, Gabriel Montesi e Vanessa Scalera. «“Romulus” è un racconto di sentimenti, guerra, fratellanza, coraggio e paura – ha dichiarato Matteo Rovere –. È un grande affresco epico, una ricostruzione fortemente realistica degli eventi che hanno portato alla fondazione di Roma. Ma soprattutto è un’indagine sulle origini e il significato profondo del potere in Occidente: un viaggio in un mondo arcaico e spaventoso, dove tutto è sacro e gli uomini sentono ovunque la presenza misteriosa e ostile degli dei. Lavorare con Sky, Cattleya e ITV, tre partner di straordinario valore e assoluta esperienza, mi sembra il modo migliore per affrontare questa nuova avventura». “Romulus” andrà in onda, in esclusiva, su Sky.

IL PRIMO RE IL PRIMO RE IL PRIMO RE IL PRIMO RE IL PRIMO RE