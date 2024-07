Le interazioni tra Tony Effe e Francesco Moser sono veramente il multiverso per me ?#ignaechechu pic.twitter.com/bCFGMqu7eg — Ila ?? (@ilariainstabile) July 1, 2024

Ivan Rota per Dagospia

Elettra Lamborghini: “Mi girano i coglioni, non ho addominali di plastica”. Dopo aver pubblicato alcuni scatti in costume, Elettra Lamborghini è stata criticata sui social per il suo aspetto fisico. La cantante è stata accusata di aver fatto uso di chirurgia estetica sull’addome. Ma lei ha sbroccato: “Non esistono gli addominali di plastica, mi alleno”.

Temptation moment. Una Coppia sarebbe stata squalificata a Temptation Island 2024: “Hanno preso in giro la redazione e sono stati scoperti”. Si rincorrono le indiscrezioni su una coppia che sarebbe stata buttata fuori.

Con Tony e Lino siamo in piena commedia all’italiana. i due farfalloni hanno subito legato in nome della passione sfrenata per le donne. Ma entrambi devono fare i conti con fidanzate gelosissime..

In molti si chiedono perché Stefano De Martino non fosse al matrimonio di Cecilia Rodriguez. Quando lui e Belen si sono definitivamente lasciati, Cecilia ha pubblicato una “frecciatona” sui social: “Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono“. Diciamo che i rapporti tra i due cognati non sono mai stati idilliaci.

Continua a far parlare l’ abito di Giulia De Lellis alle nozze di Cecilia Rodriguez: mutande a vista, molto tamarro che manco al Coachella. La De Lellis ha scelto un tavolo lontano da Tony Effe perché c’era il suo ex Andrea Damante e non ha voluto creare caos. Secondo Deianira Marzano c’è stata una scenata: la De Lellis ha litigato con una ragazza perché era nascosta a fumare con Tony Effe. Questo Effe ha una potente arma segreta: alcuni amici lo chiamano 00F.

E al matrimonio scene da metaverso: sempre Tony Effe parla di vini e vigneti con Francesco Moser. Belen Rodriguez (ma che ha fatto al viso?) cammina metri dietro le altre damigelle per non confondersi e prendere la scena. Antonino Spinalbese, altro ex di Belen, era assente: ha declinato l’ invito o lei non ha voluto gli ex e l’attuale compagno?

Elisabetta Gregoraci incazzata nera con la compagnia aerea per il ritardo del volo dalla Sardegna: “Io sono qui in aeroporto da questa mattina, ormai dovevo essere già a casa da ore e invece sono ancora qui. Ma la cosa grave non è solo l’accumulato ritardo, ma le persone trattate come delle bestie. Come mai? Qui non ci sono stati annunci, nemmeno mezzo avviso. E dulcis in fundo ci fanno imbarcare per poi bloccarci …”

Simona Branchetti a Pomeriggio 5 News e in studio hanno Parlato dei look particolari (non hanno visto Elodie al Pride) di Emma. Non si capisce manco il perché. Rosanna Cancellieri l’ ha comunque criticata: “Emma è da lodare, ma dovrebbe cambiare modo di vestire. Con tutta la simpatia per lei devo dirlo. Emma, valorizzati meglio, perché hai molto da valorizzare, altrimenti giustifichiamo tutto qua…”

Tv Blog dice che oltre alla modella Sara Croce anche due protagonisti di Amici hanno fatto un provino per La Talpa: sono i coreografi Veronica Peparini e Andreas Muller, coppia anche nella vita. E siccome ormai in un reality ci vuole un turco, al prossimo Grande Fratello ci dovrebbe essere l’attore turco Furkan Palali visto in Terra Amara.

Mentre Massimiliano Varrese si esibiva in Svizzera come cantante davanti a pochi spettatori e mentre quasi tutti gli ex gieffini sono entrati in un cono d’ombra, Beatrice Luzzi presenzia a serate con il tutto esaurito e un tifo da stadio. E lei ricambia: “Volevo che le chiacchiere digitali di questi ultimi mesi si trasformassero in connessioni tangibili….Insomma io vorrei che si creasse una bella comunitá”. Quasi una predicatrice. Ci sono già molte tesi universitarie su di lei.

Daniele Radini Tedeschi,critico d’arte scrittore e concorrente dell’ Isola dei Famosi, in visita a Palazzo Barberini a Roma, si è inginocchiato davanti all’opera di Caravaggio dal titolo “Giuditta e Oloferne”. L'azione è stata ripetuta davanti a una folla di presenti, alla Galleria Nazionale d' Arte Moderna e Contemporanea a Roma. L'opera su cui Radini Tedeschi si è soffermato è di Lucio Fontana; le parole dell'esperto d'arte sono state: "La Bellezza accoglie la ferita. L'abbraccia. La Bellezza dell'errore. Non è un quadro quello di Lucio Fontana ma carne viva…”

