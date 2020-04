HARRY POTTER SU ITALIA1 (15,8%) BATTE I TINELLI DEI MUSICISTI ITALIANI (14,1%) - FLORIS (6,2%) MEGLIO DELLO SPECIALE DI CANALE5 (5,9%) E BIANCA BERLINGUER (5,5%) - 'PECHINO EXPRESS' (9%) - 'STRISCIA' SENZA AMADEUS (17,4%) - MORENO (6,1%), PALOMBA (4,8-5,4%), GRUBER (7,6%) - LA MESSA DI SANTA MARTA AL 23,2% - LA REPLICA DI ARGENTERO (8,9%), ''PATRIAE'' (3,7%), MANNONI (6,1%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 Musica che Unisce ha conquistato 3.596.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 Speciale Tg5 ha raccolto davanti al video 1.415.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Rai2 Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente ha interessato 2.446.000 spettatori pari al 9% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue ha catturato l’attenzione di 4.442.000 spettatori (15.8%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.515.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%.

harry potter e il principe mezzosangue

Su Rete4 La Ragazza del Dipinto totalizza un a.m. di 1.023.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.730.000 spettatori con uno share del 6.2%. Su TV8 Angeli e Demoni ha segnato il 2.2% con 624.000 spettatori mentre sul Nove The November Man ha catturato l’attenzione di 425.000 spettatori (2%). Su Rai Movie Song’ e Napule sigla l’1.9% con 583.000 spettatori e su Rai Premium la replica di Bella da Morire è la scelta di 272.000 spettatori (0.9%). Su Iris La Guida Indiana si porta al 2.5% con 759.000 spettatori.

Access Prime Time

Tg2 Post 6.1%.

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.474.000 spettatori con uno share del 17.4%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 6.1% con 1.889.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.523.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.333.000 spettatori pari al 4.4% e Un Posto al Sole 2.015.000 (6.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.469.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 1.692.000 (5.4%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.347.000 spettatori (7.6%). Su TV8 Guess my Age piace a 726.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 359.000 spettatori con l’1.1%.

harry potter e il principe mezzosangue

Preserale

Avanti un Altro! 19.1%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.192.000 spettatori (14.8%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.698.000 spettatori (18.8%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.031.000 spettatori con il 14.4% di share e Avanti un Altro! 4.682.000 con il 19.1% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 971.000 spettatori (4.2%) e The Rookie 1.176.000 (4.2%). Su Italia1 Ieneyeh segna il 2.4% con 556.000 spettatori e CSI ha totalizzato 671.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Blob segna 1.304.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.7% con 1.015.000 spettatori. Su La7 Grey’s Anatomy ha appassionato 200.000 spettatori (share dello 0.8%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 468.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Sono le Venti piace a 237.000 spettatori (0.8%).

Daytime Mattina

Agorà 10.2%.

musica che unisce 11

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.368.000 telespettatori con il 17% di share; la Santa Messa delle 7.00 riunisce 1.054.000 spettatori con il 23.2% di share. La prima parte di Storie Italiane ottiene 1.499.000 spettatori con il 14.6% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 1.331.000 spettatori (15%) nella prima parte e 1.555.000 (15.5%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 Italia sigla il 2.3% con 235.000 spettatori. Su Italia 1 The Flash piace a 157.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e a 210.000 (2%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 882.000 spettatori pari al 10.2% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.8% con 791.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra 328.000 spettatori con share del 3.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 121.000 spettatori con il 3% nelle News e 287.000 (3.6%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 388.000 spettatori pari al 3.9%.

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset 5.2%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane sigla il 14.2% con 1.810.000 spettatori e Linea Verde ha raccolto 1.985.000 spettatori con il 10%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.797.000 telespettatori con il 12.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 566.000 spettatori con il 4.6% nella prima parte e 1.147.000 (6.6%) nella seconda. Su Italia 1 The Flash piace a 371.000 spettatori con il 2.8% di share, il GF Vip a 1.143.000 spettatori (5.5%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.209.000 spettatori con il 5.2%.

musica che unisce 5

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 909.000 spettatori (7.5%), Quante Storie si porta al 4.3% con 868.000 spettatori e Passato e Presente al 3.5% con 816.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 275.000 spettatori con il 2.2% di share nella prima parte e 463.000 (2.5%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 918.000 spettatori (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 674.000 spettatori con share del 5.7% nella prima parte, e 836.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso delle Signore 16.2%.

Su Rai1 Diario di Casa ha convinto 2.281.000 spettatori (10.2% di share). La Vita in Diretta informa 2.194.000 spettatori (10.5%) nella prima parte e 2.501.000 (13.8%) nella seconda; Il Paradiso delle Signore piace a 2.822.000 spettatori (16.2%). La Vita in Diretta informa 2.489.000 spettatori con il 13.3% (presentazione 2.116.000 – 12.2%). Su Canale5 Beautiful appassiona 3.389.000 spettatori (14.5%), Una Vita ha convinto 2.823.000 spettatori con il 13.1% di share mentre Come un Delfino si porta all’8.8% con 1.637.000 spettatori.

musica che unisce 16

Il GF Vip è seguito da 1.843.000 spettatori (10.7%) e Amici di Maria De Filippi da 2.216.000 spettatori (13%). Il Segreto sigla il 15.5% con 2.699.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 13.3% con 2.362.000 spettatori nella prima parte, all’11.9% con 2.327.000 spettatori nella seconda e all’11.7% con 2.397.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 La Nostra amica Robbie ha convinto 429.000 spettatori (2.5%) e Il Nostro amico Kalle 472.000 (2.6%).

Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.315.000 spettatori (5.9%) nel primo episodio, 1.445.000 (6.9%) nel secondo e 1.367.000 (7%) nel terzo. Turbo diverte 780.000 spettatori (4.5%) e il GF Vip 474.000 (2.6%). Su Rai3 I Grandi della Letteratura ha fatto compagnia a 547.000 spettatori (3.1%) e Geo a 1.476.000 spettatori con il 7.7% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.159.000 spettatori con il 5.6%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 687.000 spettatori con il 3.7% mentre Tagadoc 464.000 (2.7%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 267.000 spettatori (1.4%).

Seconda Serata

La replica di Doc all’8.9%.

musica che unisce 19

Su Rai1 Doc – Nelle tue Mani convince 675.000 spettatori con l’8.9% di share. Su Canale 5 X-Style ha totalizzato una media di 416.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rai2 Patriae segna 350.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 6.1% con 753.000 spettatori. Su Italia1 Legacies viene visto da una media di 844.000 ascoltatori con il 6.4% di share nel primo episodio e da 521.000 spettatori (6.7%) nel secondo. Su Rete4 Boogie Nights ha segnato l’1.9% con 234.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.756.000 (24.5%)

Ore 20.00 7.102.000 (24.6%)

TG2

Ore 13.00 3.585.000 (16.4%)

Ore 20.30 2.514.000 (8.2%)

TG3

Ore 14.25 3.001.000 (14.3%)

Ore 19.00 3.278.000 (14%)

TG5

Ore 13.00 4.924.000 (22.2%)

Ore 20.00 6.227.000 (21.3%)

musica che unisce 18

STUDIO APERTO

Ore 12.25 2.507.000 (13.8%)

Ore 18.30 1.067.000 (5.2%)

TG4

Ore 12.00 571.000 (3.7%)

Ore 18.55 978.000 (4.2%)

TGLA7

Ore 13.30 1.191.000 (5.1%)

Ore 20.00 1.832.000 (6.3%)