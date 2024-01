Dagonota

Ma chi è questa Samira Lui di cui tutti parlano a Milano e che sta furoreggiando in tv, non ultima la sua partecipazione al “Grande Fratello vip”? Come scrive “Mowmag”, questa bonissima 25enne è di Udine. Padre senegalese, mamma italiana, ha partecipato a Miss Italia nel 2017, arrivando terza tra le polemiche. In quell'occasione Samira accusò Francesco Facchinetti, allora conduttore del concorso, di averla discriminata per via della sua origine, chiamandola “la ragazza proveniente dal Senegal”.

Chi la conosce, la descrive come una “gnocca con la testa”: non sarebbe insomma una pupa da esposizione. Sa stare a tavola, sa come tenere le posate e con i giornalisti si mostra umile. Al "GF vip" si aspettavano che una bonazza di tali fattezze scatenasse il delirio sessual-sentimentale nella casa e invece ha mantenuto un profilo basso: zero scandali. Samira vive a Napoli con il fidanzato Luigi Punzo, conosciuto a Formentera, e dietro gli occhi da micia nasconde una determinazione d’acciaio. Dicono.

E’ stata una pupilla di Carlo Conti. Il conduttore toscano l’ha sostenuta e promossa al punto che, nel 2022, Samira partecipò a “Tale e quale show”, cimentandosi con le imitazioni di Gaia, Jennifer Lopez e Grace Jones. Conti la portò anche a una cena di beneficenza organizzata dall’ex attaccante del Milan, Andrij Shevchenko.

La sua avvenenza deve aver colpito i vertici di Mediaset che, dopo averla ammirata come concorrente al “GF vip”, l’hanno scelta per affiancare Gerry Scotti alla conduzione de “La ruota della Fortuna”. Le malelingue sostengono che la “promozione” di Samira sia stata una decisione presa direttamente da Pier Silvio Berlusconi.

Un bellezza tale, d’altronde, è accecante anche per chi ha gli occhi, e il cuore, altrove. Il figlio del Cav, infatti, è legato da più di 20 anni a Silvia Toffanin e solitamente è piuttosto restio a prestarsi a selfie e scatti informali. Stavolta invece Pier Silvio ha ceduto al fascino della bella italo-senegalese e si è fatto fotografare avvinghiato a lei durante il brindisi di Natale con i dipendenti del Biscione. Chissà se la stima professionale mostrata da Pier Duri a Samira, con annesso abbraccio polipesco, ha infastidito Silvia Toffanin. Ah, non saperlo…

Nelle ultime ore, si è molto parlato di un incontro avvenuto tra l’Ad delle reti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, e l’ex prof dell’Eredità Samira Lui. Tutto è iniziato a causa di un post social molto affettuoso, caricato su Instagram proprio dalla bellissima ragazza.

Pier Silvio ha incontrato Samira

Lui, la bellissima ex prof dell’Eredità e Gieffina, che ci ha tenuto a testimoniare sui social il suo abbraccio con l’Ad di Mediaset. “Una grande bella Famiglia, guidata da una Grande bella persona.. Pier Silvio Berlusconi” – così recita il messaggio scritto dalla Lui sotto la foto insieme a Berlusconi postata su Instagram. Un incontro certamente molto speciale per la Lui, ma assolutamente senza un secondo fine. Perciò i tati fan della coppia Toffanin-Berlusconi possono stare tranquilli.

Pier Silvio Berlusconi incontra Samira Lui: la carriera di Samira

Samira, che ha un passato da Miss e modella, si è fatta notare in televisione per il ruolo di prof all’Eredità, sotto la conduzione del bravo Flavio Insinna. Negli ultimi mesi, poi, aveva partecipato al Gande Fratello, dove è stata eliminata dal voto del pubblico. Nei prossimi mesi accompagnerà Gerry Scotti nell’avventura di uno degli show più attesi: La ruota della fortuna.

Classe ’69 Pier Silvio Berlusconi è un imprenditore italiano. Questa è la definizione ufficiale che possiamo dare di Pier Silvio, anche se tutti lo conoscono in maniera diversa. Secondogenito di Silvio Berlusconi, è anche il presidente Mediaset oltre ad essere azionista Fininvest, società che detiene la proprietà di Mediaset.

Quest’ultima la conosciamo soprattutto per il suo essere un’azienda televisiva, ma in realtà Mediaset abbracci molti più settori della comunicazione, non solo quella televisiva. Mediaset infatti agisce nel settore delle comunicazioni a 360 gradi, comprendendo anche l’editoria. Al momento Piersilvio è all’apice della sua carriera.

La sua esperienza professionale è iniziata nel 1992 nel marketing presso Publitalia, la concessionaria pubblicitaria del gruppo. Solo in un secondo momento entra in Italia1 . È il 1996 quando diventa responsabile del coordinamento palinsesti e programmi delle reti Mediaset. Invece 3 anni dopo diviene vicedirettore generale Contenuti di R.T.I.. Alla carica a cui è arrivato adesso approda nel 2000 quando viene nominato vicepresidente Mediaset.

Una carriera di successi, quella del secondo genito di Berlusconi, che da più di 20 anni si accompagna con Silvia Toffanin e da lei ha anche avuto 2 bambini. Ma in questa foto pubblicata sui social, Piersilvio Berlusconi è stato beccato insieme a una delle più belle ex gieffine.

Pier Silvio Berlusconi fotografo con la ex gieffina

Non sono certe mancate le belle donne nella vita di Piersilvio Berlusconi, ad iniziare da quella che ormai è la sua compagna da una vita, ovvero Silvia Toffanin, che in passato ha fatto la modella, prima di essere anche un’ex letterina di Gerry Scotti nel programma Passaparola. Ovviamente di belle donne Piersilvio ne vede tante, ad iniziare da tutte quelle che sono presenti nei programmi Mediaset.

Proprio da uno di questi ecco una bellissima che è stata immortalata al suo fianco. Probabilmente per un evento aziendale.

Il presidente Mediaset con Samira

Il presidente Mediaset si è lasciato immortale insieme a una delle più belle del GF di quest’anno. Si tratta di Samira, una delle più discusse tra coloro che hanno preso parte al GF in questa nuova edizione. Ricordiamo che proprio il presidente aveva deciso che non ci sarebbero state influencer all’interno della casa e quindi vi è stato il bisogno di scegliere un cast di volti noti e Nip.

Samira è nota a molti per aver preso parte a Miss Italia, dove è stata non poco criticata per via del colore della sua pelle. Volto noto nei corridoi Rai, è stata molto apprezzata al GF.

Ok, ma chi ca**o è Samira Lui, la sexy professoressa dell’Eredità?

Samira Lui è la professoressa della stagione 2022-2023 de L’Eredità, uno dei programmi più popolari e apprezzati su Rai1. Anche, bisogna ammetterlo, per la bella vista. Tra il prof Andrea Corelli e lei ce n’è per tutti ed è inutile negare che a dar man forte al conduttore, il simpatico (ma non proprio prestante) Flavio Insinna, siano proprio questi due ragazzi.

Lei, in particolare, tanto giovane quanto bella, ha già collezionato qualche successo in Rai e non sembra volersi fermare. […] È amatissima e apprezzata, avendo dimostrato non solo di avere un bel viso, ma anche una fantastica presenza scenica. Ma chi è?

Samira nasce il 6 marzo del 1998, ha 25 anni (compiuti da poco), ed è di Udine. Per chi ci crede, è del segno Pesci, quindi mutevole (femminile per definizione) e altruista. In teoria una crocerossina che per ora è diventata professoressa. Ha studiato cinema all’università e sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Inizia […] a fare la hostess, per poter mettere da parte qualcosa e investire sul suo futuro. Nel frattempo sfila su molte passerelle come modella e questo le porta, come prevedibile, molto bene. Tra queste, infatti, c’è anche il palco di Miss Italia nel 2017, che conquisterà arrivando terza. Purtroppo, la parentesi a Miss Italia si chiuderà in polemica. Samira accuserà infatti Francesco Facchinetti di averla discriminata per via della sua origine, chiamandola “la ragazza proveniente dal Senegal”.

La strada verso il successo però non si ferma e nel 2021 approderà a L’Eredità per sostituire Sara Arfaoui. […] E da lì, nonostante una breve assenza a febbraio (in cui venne sostituita da Eleonora Arosio, nel cast ai tempi di Fabrizio Frizzi) è diventata ormai parte della “famiglia” (come la chiama Insinna).

Nel frattempo, nel 2022, Samira ha scelto anche di partecipare a Tale e quale show, […] in cui si è cimentata con l’imitazione, tra le altre, di Gaia, di Jennifer Lopez e di Grace Jones. […] Samira è attualmente fidanzata con il modello Luigi Punzo, attualmente luxury concierge nel settore del turismo. 25 anni appena compiuti, bellezza da irradiare uno studio intero, capacità canore e da ballerina. La Rai saprà di certo su chi puntare.

