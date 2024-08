HO VISTO LUI CHE BACIA LUI! - LA FLUIDA ESTATE DI ALESSANDRO CECCHI PAONE E DI SUO MARITO, IL 24ENNE SIMONE ANTOLINI: HANNO TRASCORSO LE FERIE A POSITANO INSIEME A CRISTINA ESPINOSA NAVARRO (EX MOGLIE DEL GIORNALISTA), ALLA MAMMA DI ANTOLINI E ALLA FIGLIA CHE IL MARITO DI CECCHI PAONE HA AVUTO DA UNA PRECEDENTE RELAZIONE - I DUE CONFERMANO DI AVER AVUTO UN PERIODO DI "INCOMPRENSIONI", MA SMENTISCONO DI VOLER DIVORZIARE - IL 62ENNE CECCHI PAONE A "LA ZANZARA" AVEVA DETTO: "FACCIAMO MENO SESSO E DORMIAMO GIRATI DALL’ALTRA PARTE, DI SPALLE" - LE FOTO DI "NOVELLA 2000"

Estratto dell'articolo di Fabrizio Maria Barbuto per "Novella 2000"

Altro che divorzio! Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, a poco meno di un anno dalla loro unione, raggiungono oggi la massima sintonia. Negli scorsi mesi si erano rincorse voci di una frattura di coppia ma, a dispetto del chiacchiericcio, i due starebbero invece sistemando casa per accogliere la figlia di Simone, Melissa, che da settembre andrà a vivere con loro. E in un momento delle vacanze hanno avuto modo di riunire la loro grande famiglia allargata, come vediamo dalla foto esclusiva che Cecchi Paone ha voluto condividere con Novella 2000.

A tavola insieme, Alessandro e Simone, con la piccola Melissa, e poi la mamma di Simone e Cristina Espinosa Navarro, ex moglie di Cecchi Paone. Una tavolata che è un inno ai sentimenti, e all'amore che quanto è genuino supera il tempo e le barriere. La gioia di sentirsi padre Ma torniamo ai progetti per il dopo-vacanze. Non più tardi dello scorso marzo, proprio parlando con noi, Paone condivise dell'entusiasmo di percepirsi padre grazie a Melissa, e quello stato di grazia pare abbia infuso in lui una rinnovata vitalità.

Ma quanto c'è di vero nel gossip di una crisi tra Paone e il marito Antolini, 38 anni più giovane? Niente, almeno stando alle recenti dichiarazioni del divulgatore scientifico, il quale, come riporta Dagospia, in proposito avrebbe chiosato: «Fragnacce! Sono contento di smentire quello che si dice, pure invenzioni. Per fortuna stiano bene insieme e di divorzio neanche l'ombra».

Del resto come potrebbe essere altrimenti? Solo lo scorso marzo, a noi di Novella, Paone raccontò così dell'idillio col suo Simone: «Mio marito è un ragazzo con la testa sulle spalle. È molto giovane e la sua età si accompagna alle tipiche incertezze dei vent'anni. lo sono sempre pronto ad accoglierlo e a mettere a sua disposizione la mia esperienza di uomo maturo. Lo guido negli studi, lo sostengo vestendo il ruolo, oltre che di compagno, di fratello maggiore».

Una simile simbiosi non può spegnersi al primo soffio di vento, tanto più adesso che a rinsaldare il legame contribuirà la piccola Melissa, col suo ingresso nella casa coniugale. La bimba è nata da una precedente relazione di Antolini ma, e si è legata in fretta ad Alessandro, che identifica con un secondo padre. Quando chiedemmo al conduttore di come la bimba lo abbia accolto in famiglia, rispose: «Bene, sin da subito». [...]

Sembrano non configurarsi ombre nell'idillio, tuttavia destarono scalpore le dichiarazioni, lo scorso luglio, di Paone, il quale, ospite a La Zanzara, incalzato dal conduttore, Giuseppe Cruciani: «Andrei a letto con una donna. Con Simone ci stiamo pensando. Anche lui in passato ci è andato e ha avuto una figlia.

"Una donna che piaccia a entrambi è nelle nostre fantasie, cose che si dicono nella coppia". Fu proprio in quell'occasione che Alessandro smenti le voci di un allontanamento da Simone e, ammettendo di una temporanea fase di incomprensioni, spiegò: «Si è trattato di una crisi gestibile». Ed evidentemente è stata gestita molto bene.

