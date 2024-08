HOLLYWOOD HA FINITO LA CREATIVITA': CI RIFILA SOLO SEQUEL - LE CASE DI PRODUZIONE AMERICANE CI PROPINANO SEQUEL DI GRANDI SUCCESSI: IL PUBBLICO IMPAZZISCE PER LE SAGHE E GLI STUDIOS NON DEVONO IMPEGNARSI PER INVENTARE NUOVE STORIE MA SOLO RISCALDARE LA MINESTRA - "DEADPOOL & WOLVERINE", TERZO CAPITOLO, HA INCASSATO OLTRE 800 MILIONI DI DOLLARI - IL SECONDO "INSIDE OUT" 1 MILIARDO E 500MILA - DOPO 20 ANNI È RICOMPARSO ANCHE IL GLADIATORE, MA SENZA RUSSEL CROWE (CHE S'È MAGNATO TUTTA LA TESTUGGINE)

La fabbrica dei sogni già visti. Hollywood è anche questo, il laboratorio dei sequel. Buona la prima (idea), si continua a reiterarla, la carica dell’eterno ritorno del già girato in veste nuova. Anche questi ultimi mesi dell’anno porteranno al cinema una buona dose di sequel e le ragioni sono tanto note quanto economiche.

Gli Stati Uniti producono film con investimenti enormi e quando una pellicola ha grande successo gli studios sono inevitabilmente «costretti» a prolungare la storia, a reiterare il bestseller, quasi fossero gli spettatori a «chiederne» la continuazione. Insomma piuttosto che investire su storie nuove, meglio non rischiare e provare ad andare sul sicuro.

Basta vedere gli incassi milionari che nella prima parte dell’anno hanno assicurato ritorni come Deadpool & Wolverine (terzo capitolo, oltre 800 milioni di dollari al botteghino) e Inside Out (seconda tranche, 1 miliardo e 500mila). Cattivissimo Me ora arriva a 4. Oggi il film esce in anteprima in vista dello sbarco in sala in dosi massicce a partire dal 21 agosto.

Non è un caso che torni l’ex supercattivo Gru con i suoi gialli aiutanti tuttofare, visto che gli oltre 5 miliardi di dollari incassati hanno permesso al franchise di animazione di diventare il maggior successo di sempre al cinema. Altro giro, altra animazione. Questa volta con il bis di Oceania e la sua protagonista, la politicamente corretta ed esotica Vaiana Waialiki.

Tim Burton torna sul luogo del delitto con Beetlejuice Beetlejuice (ripetuto due volte anziché mettere il numero 2) […] Alien è arrivato addirittura a 7. Con Romulus siamo tecnicamente in un midquel perché ambientato cronologicamente tra Alien (1979) e Aliens - Scontro finale (1986).

Qui si punta al claustrofobico, un film spaziale a porte chiuse, tutti isolati in corridoi contaminati da un grande insetto mortale. Con un cast molto giovane che offre opportunità di empatia e suspense maggiori secondo il regista Fede Álvarez […]

Arriva anche Joker: Folie à Deux, attesissimo kolossal da 200 milioni di dollari (di cui 20 a Joaquin Phoenix e 12 a Lady Gaga). Per l’attore è il primo sequel della carriera nonostante avesse fatto intendere di voler abbandonare il ruolo. La motivazione del cambio di idea è folle come il personaggio che interpreta: «L’unica cosa che mi ha spinto a tornare è la pericolosità di questo film.

Ho scoperto che questo è l’unico modo in cui un sequel può suscitare il mio interesse: se non sembra pericoloso, se non ci sono grosse probabilità di fallire in modo spettacolare, allora… che senso ha farlo?». Altrettanto ironico il racconto del primo incontro con Lady Gaga: «Quando mi ha sentito cantare le è andato di traverso il caffè».

(Ri)-scatenate l’Inferno. Si rivede pure Il Gladiatore: vent’anni dopo la morte di Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) il giovane Lucio (l’attore Paul Mescal) viene ridotto in schiavitù in seguito alla conquista della Numidia. Ridley Scott questa volta ha deciso di «ripetersi» a differenza del passato: «All’epoca ero giovane e forse un po’ lento di comprendonio: avrei dovuto fare i sequel di Alien e Blade Runner , ma a quel tempo ero convinto di non voler realizzare nuovi film ambientati in quei mondi. […]

