HOUSE M-ORGAN - PIGNORATA LA CASA DEL CANTAUTORE: ''ORA ANDRÒ A VIVERE PER STRADA''. PER PAGARE GLI ALIMENTI ALLE MADRI DELLE SUE DUE FIGLIE, ASIA ARGENTO E JESSICA MAZZOLI (ORA AL ''GRANDE FRATELLO'') IL GIUDICE HA MESSO ALL'ASTA LA SUA ABITAZIONE. ''MA NON BASTERÀ A PAGARE DEBITI, SARÒ INSEGUITO FINO ALLA MORTE''

Gianni Nencini per ''il Giornale''

Guai in vista per Morgan: la sua casa è stata pignorata e Striscia la Notizia non ha perso tempo e ha inviato Valerio Staffelli con un tapiro d'oro per l'artista.

Nel servizio, Valerio Staffelli consegna il tapiro d’oro a Morgan dopo che il tribunale di Monza ha pignorato la sua abitazione e messo all’asta l’immobile. Il "tapiroforo" di Striscia raggiunge il coach di The Voice proprio nella sua casa e prova a ricostruire la vicenda chiedendogli come abbia fatto a finire in questa situazione. Morgan non si tira indietro e spiega: "Ho fatto la quadratura del bilancio con gli alimenti per le mie bambine. A un certo punto non ho più potuto sostenere queste spese perché non mi avevano pagato".

Marco Castoldi spiega di aver scritto alle signore Asia Argento e Jessica Mazzoli - madri delle sue figlie Anna Lou e Lara - per spiegare che il problema dipendeva dalla sua condizione economica e non dalla sua volontà: "Non è che non volessi pagare e… Hanno fatto il pignoramento della casa". Morgan accompagna Staffelli in un tour della sua abitazione e poi mostra i documenti del Tribunale e legge: "Procedura di espropriazione immobiliare promossa da Asia Argento".

Morgan: "Entro il 30 aprile devo lasciare la casa, andrò a vivere per strada"

Il cantautore confessa: "Entro il 30 aprile devo lasciare la casa". A questo punto Staffelli gli chiede dove andrà a vivere dopo tale data e l'ex leader dei Blue Vertigo spiega: "Non lo so, immagino che la strada sia grande. Lo spazio c’è, ci sono i prati… Non ho casa". Morgan, su richiesta dell'inviato di Striscia, rivela che il ricavato della vendita all'asta della sua casa non basterà a sanare i debiti. "Continuerò a essere perseguitato finché non morirò", aggiunge sconsolato.

Morgan coglie l'occasione per spiegare come ha fatto a finire in questa pesante situazione finanziaria. Il cantante racconta che il motivo principale dei suoi debiti è da rintracciarsi nella "gestione del mio denaro da parte di uno che lo ha gestito in modo fallimentare, dandosela poi a gambe".

