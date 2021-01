6 gen 2021 14:00

IBRA, QUANTO CI COSTE-RAI? – ALLA FACCIA DELL’AUSTERITY SBANDIERATA DA SALINI! IL COMPENSO DI ZLATAN PER SANREMO SARÀ LO STESSO DI FIORELLO: 50MILA EURO A SERATA, PER UN TOTALE DI 250MILA EURO A TESTA PER LE CINQUE SERATE (NON SI SA SE CON IL COINVOLGIMENTO DI SPONSOR O MENO) – L'AGENTE DEL CALCIATORE PER IL FESTIVAL POTREBBE ESSERE ANDREA DI CARLO, FIDANZATO DI ARISA E AMICO DEL DIRETTORE DI RAI1 STEFANO COLETTA, SILURATO DAL PROGRAMMA DELLA BORTONE PER UN TWEET SUI GAY...