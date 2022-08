IGGY, CHE SKIANTOS! - IGGY POP RENDE OMAGGIO A GLI SKIANTOS E INCLUDE UNA LORO CANZONE, "EPTADONE", NELLA PLAYLIST DEL SUO PROGRAMMA RADIO: "IGGY CONFIDENTIAL" - "QUESTA CANZONE LE BATTE TUTTE PERCHÉ QUESTI SONO GLI SKIANTOS, UNA "COMEDY PUNK BAND" DI BOLOGNA, NON POTEVO CREDERCI QUANDO MI HANNO DETTO CHE QUESTO PEZZO È DEL 1975!" (E INFATTI È DEL '78) - "REPUBBLICA": " AL NETTO DELLE INESATTEZZE, IGGY CENTRA L'ESSENZA: IL PUNK NON È UN CANONE MA QUALSIASI COSA CHE…" - VIDEO

Luca Valtorta per “la Repubblica”

Forse c'è una giustizia a questo mondo: Iggy Pop, progenitore del punk con i suoi Stooges, a sorpresa ha reso omaggio - nel suo programma radio sulla Bbc, Iggy confidential - ai progenitori del punk italiano: gli Skiantos. Tra l'altro, nella stessa playlist figurano anche i Måneskin e così è come se un cerchio si chiudesse davvero.

Iggy li presenta, in chiusura, con la sua voce da crooner devastato: «Questa canzone le batte tutte perché questi sono gli Skiantos, una "comedy punk band" di Bologna, non potevo crederci quando mi hanno detto che questo pezzo è del 1975! Vi lascio nelle loro molte capaci mani con Eptadone !. E parte l'indimenticabile: «Uno, due, sei, nove/ Sono andato alla stazione/ Ho cercato l'eptadone/ Poi m' ha preso un'emozione/ E son scappato col furgone ». Pura poesia metropolitana.

Al netto delle inesattezze per cui in effetti Eptadone non è datata '75 visto che a quel tempo la band si stava formando (ma, come raccontato nel libro Skiantos - Una storia come questa non c'era mai stata prima , un brano molto simile, Permanent flebo , è del '76), mentre "comedy punk band" non rende esattamente il concetto di "demenziale" (ma come potrebbe?), Iggy centra l'essenza: gli Skiantos sono punk.

Perché il punk non è un canone ma qualsiasi cosa sappia cogliere l'idea dell'iconoclastia e, non c'è dubbio, da questo punto di vista gli Skiantos sono uno dei gruppi più punk di sempre perché prendono in giro la canzone e la società italiane, l'idea "alta" dell'arte (l'indimenticabile "fate largo all'avanguardia/ siete un pubblico di merda"), i luoghi comuni "alternativi" di quegli anni e anche sé stessi.

Per una di quelle strane congiunzioni astrali, il momento è propizio per "riportare tutto a casa" perché attorno agli Skiantos (a cui manca purtroppo il geniale, indimenticato Freak Antoni, scomparso nel 2014) stanno succedendo varie cose: a settembre uscirà il libro Tondelli e la musica, in cui appaiono cinque testi inediti dello scrittore.

Un altro, Sciare, è comparso in un disco solista di Freak Antoni, che scriveva: "Ci stimavamo ed eravamo amici, o meglio: buoni conoscenti. Pier Vittorio e io ci siamo conosciuti al Dams () E ci siamo visti qualche volta in "piazza" (piazza Maggiore, piazza Verdi) per chiacchierare soprattutto di musica e di scrittura, letteratura, anche d'altro, s' intende, quisquilie di cultura generale. Era molto simpatico, aperto, disponibile. (...) Ammirava cantanti e gruppi pop, ne era affascinato. Perciò gli proposi di scrivere un testo di canzone.

(...) Ho insistito molto e a lungo: credevo si schermisse per modestia o per imbarazzo esagerato, eccessivo. Alla fine mi accontentò e fu decisamente insoddisfatto del risultato, ma tutto sommato divertito dall'esperimento. Mi regalò le canzoni dicendomi di farne l'uso che ritenevo più idoneo e sottolineando che di sciocchezze si trattava, elaborate quasi per scommessa e comunque per puro diletto, sollazzo e trastullo degli amici».

Questi brani sono stati suonati per la prima volta dagli Skiantos lo scorso 26 luglio a Rimini nella serata Quisquilie per gli amici e Dandy Bestia (chitarra e voce della band dopo la morte di Freak) li suonerà nuovamente, l'1 ottobre, al Book pride di Genova. Infine, il 4 settembre, gli Skiantos saranno a Cara Forlì. Il grande festival del liscio . Dandy lo suonava prima e dopo gli Skiantos e Freak ha scritto testi per Raoul Casadei: il liscio è il nuovo punk come insegnarono i CCCP e, oggi, gli Extraliscio. E gli Skiantos, antesignani anche in questo.

