Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 27 ottobre 2022, in prime time, vedono il debutto dell'ultimissimo talk show di Rai2, Che c'è di nuovo. Dopo vari flop clamorosi, fra i quali ricordiamo Kronos, Popolo Sovrano, Seconda Linea (chiuso dopo sole due puntate) e Anni 20 che stentavano a raggiungere il 2% di share, la Seconda Rete Rai è tornata a puntare su un programma di approfondimento in prima serata decidendo di affidarne le redini alla rediviva Ilaria D'Amico.

Sorta di «talent show delle idee», nebulosa formula con cui lo definisce la Rai, Che c'è di nuovo si pone l'ambizioso obiettivo di proporre un confronto senza scadere negli scontri dialettici nei quali spesso le voci dei presenti si accavallano e raramente portano a una soluzione.

In altri termini, il programma di Ilaria D'Amico nasce ufficialmente come rilassata alternativa a #Cartabianca, per qualche tempo a rischio chiusura - rischio poi rientrato - proprio per via degli accesi battibecchi scoppiati tra alcuni discussi opinionisti con relative polemiche politico-istituzionali. Comprimari fissi di Che c'è di nuovo sono Gerardo Greco, Stefano Zurlo, Francesco Giubilei e Valentina Petrini, anch'ella come D'Amico rappresentata dalla Itc 2000 presieduta dal potentissimo agente Beppe Caschetto.

"Quando la Rai è arrivata a gennaio con l’idea di riportarmi a essere un punto di riferimento dell’informazione sono stata felice" ha dichiarato Ilaria nella bombastica intervista promozionale rilasciata a La Repubblica e rilanciata da Dagospia. Ma il pubblico sarà stato altrettanto felice della nuova trasmissione televisiva di Rai2, ennesimo tentativo di risollevarne gli ascolti in caduta libera? Vediamo.

Purtroppo Che c'è di nuovo ha totalizzato un magro 2.2% di share con 349.000 spettatori, surclassato da Paolo Del Debbio su Rete4, che con Dritto e Rovescio totalizza 1.031.000 spettatori e il 7.2% di share e battuto da Corrado Formigli su La7 con Piazza Pulita e i suoi 838.000 spettatori con il 5.9%. Rai2 viene tristemente superata anche dal Nove con Only Fun – Comico Show che conquista 506.000 spettatori (2.8%). Insomma, Che c'è di nuovo? è lecito domandarsi. Per la Seconda Rete nulla: la maledizione di Rai2% continua.

