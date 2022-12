michelle hunziker e ilary blasi a st moritz

Giuseppe Candela per Dagospia

ILARY BLASI, MICHELLE HUNZIKER E LE VACANZE "SPONSORIZZATE"

Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno trascorso qualche giorno a Sankt Moritz, una vacanza tra amiche a cui ha preso parte anche il nuovo amore della conduttrice, Bastian. Sia Ilary che Michelle hanno taggato ripetutamente l'account MySwitzerland che si occupa proprio della promozione del territorio svizzero. Vacanze "sponsorizzate", per non dire a scrocco?

BRUNO VESPA

CRISTIANO MALGIOGLIO DICE NO A MILLY CARLUCCI

Si concluderà oggi la diciassettesima edizione di "Ballando con le Stelle", Milly Carlucci lavora intanto alla nuova stagione de "Il Cantante Mascherato" in onda da sabato 18 marzo su Rai1. La conduttrice per la sua nuova giuria aveva chiesto la disponibilità a Cristiano Malgioglio, già impegnato nello stesso ruolo a Tale e Quale Show. Forse proprio per questo motivo ha rifiutato l'offerta.

A VIALE MAZZINI IL VERO POTENTE È BRUNO VESPA

teo mammucari e belen

Ricostruzioni farlocche, dirigenti che hanno già cambiato casacca, esterni che prenotano un posticino. A Viale Mazzini il vero potente è già di casa: Bruno Vespa. Il feeling con Giorgia Meloni è totale, i rapporti con la maggioranza ottimi. Le quotazioni di Bru-neo sono alle stelle.

LE IENE, RICONFERMA PER BELEN E MAMMUCARI. MA NEI GIORNI SCORSI...

A inizio 2023 Belen Rodriguez e Teo Mammucari torneranno alla conduzione de "Le Iene", confermati anche nella seconda parte della stagione. Eppure nei corridoi di Cologno Monzese, qualcuno ipotizzava cambiamenti improvvisi, accennando anche al nome di Enrico Papi. Per ora la coppia Belen-Mammucari andrà avanti, la prossima stagione si vedrà.

ROBERTA CAPUA

CAMBIO DI CONDUZIONE A ESTATE IN DIRETTA, IN USCITA CAPUA E SEMPRINI. TORNA CAMPER CON MORISE E TINTO

Buoni ascolti e buona critica non bastano. A Viale Mazzini si lavora alla nuova edizione di "Estate in Diretta" ma alla conduzione, salvo colpi di scena, non dovrebbe esserci la coppia formata da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Il vento è cambiato e si testeranno volti nuovi. Discorso diverso per "Camper", programma invece finito nel mirino della critica, tornerà in onda da metà giugno sempre con la conduzione di Roberta Morise e Tinto. La nuova edizione molto probabilmente rinuncerà alla diretta.

pamela prati 2

PAMELA PRATI E FRANCESCA BARRA: LA STRANA COPPIA E LA PRESENTAZIONE PER ASSENZA DI PRESENZE

Pamelona Prati fu Caltagirone ha presentato con Francesca Barra il suo libro "Come una carezza". Una presentazione che, stando almeno a quanto si può vedere sui social, non sembra aver portato una folla oceanica alla stazione Termini. Nelle prime file erano presenti molti amici della showgirl, d'altronde l'editoria è in crisi e non legge più nessuno...

francesca barra

MADE IN SUD VA IN PANCHINA

L'ultima edizione di Made in Sud su Rai2, condotta da Clementino e Lorella Boccia, aveva fatto i conti una tiepida accoglienza. Il format, questa la notizia, resterà in panchina e non andrà in onda questa stagione. Tornerà in sulla seconda rete nel 2024?

SANREMO NEWS

1) Il giorno dopo la finale di Sanremo 2023 gli elettori di Lombardia e Lazio si recheranno alle urne. Le elezioni regionali sono infatti previste domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Un dettaglio non da poco, in primis per la crescita dei talk nei giorni del Festival ma soprattutto per l'attenzione dei politici sulla kermesse. Satira e par condicio, occhi ben aperti.

lorella. boccia

2) Anche quest'anno l'intero daytime si accenderà per seguire il Festival. Sbarcheranno in Riviera quattro programmi: La Vita in Diretta e Oggi è un altro giorno in onda dal Teatro del Casinò, ItaliaSì dal palco di Piazza Colombo e Domenica In direttamente dal Teatro Ariston. Seguiranno da Roma, con inviati sul posto, Unomattina e Storie Italiane. Finestre festivaliere anche per È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici e i programmi di Rai2 I Fatti Vostri e BellaMà.

3) In città per il secondo anno consecutivo sbarcherà la nave di Costa Crociere, tra gli sponsor del Festival. La novità? In crociera con tappa a Sanremo ci saranno circa 1.500 passeggeri.

anna tatangelo 3

IL "BACK TO SCHOOL" DI FEDERICA PANICUCCI SLITTA A MARZO 2023

Nicola Savino si è trasferito su Tv8 e Mediaset ha deciso di affidare a Federica Panicucci la conduzione della seconda stagione di "Back to school". Effettuate una parte di registrazioni dello show prodotto dalla Blu Yazmine di Ilaria Dallatana, la messa in onda inizialmente prevista a gennaio (anche se mai ufficializzata da Mediaset) subirà uno slittamento. La trasmissione arriverà in prime time su Italia1 a marzo 2023.

ANNA TATANGELO E LE NOZZE SCOMPARSE IN TV

Anna Tatangelo ci aveva preso gusto per le nozze in tv, tanto che il suo "Scene da un matrimonio" aveva ottenuto la riconferma. Un titolo però scomparso dai radar, nessun accenno a partenze nonostante le registrazioni in corso. Sulla tabella di marcia qualche ritardo e lo slittamento anche in questo caso della messa in onda, la trasmissione dovrebbe approdare su Canale 5 nella primavera 2023.

federica panicucci

INDOVINELLI

1) Avvisate la deputata che diversi giornalisti hanno ricevuto messaggi "pilotati" da un'attrice non molto nota. Il contenuto? Le voci di una relazione con il fidanzato belloccio della parlamentare. Di chi stiamo parlando?

MICHELLE HUNZIKER

2) La nota influencer vorrebbe approdare sul piccolo schermo, per rafforzare il suo lavoro ma anche per farsi conoscere da target differenti. Il suo manager aveva provato inutilmente a bussare dalle parti di Cologno Monzese, ora ha scelto Viale Mazzini. Dicono sogni un ruolo come giurata. Chi è?

3) A viale Mazzini lo chiamano “la pantera rosa” per il suo modo di camminare. Il dirigente che ambisce a posizioni più alte trascorre il tempo lavorativo camminando in zona Prati. Qualche battuta, troppi caffè e pubbliche relazioni. Pur di non lavorare...

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI FRANCESCA BARRA CON PAMELA PRATI PAMELA PRATI FRANCESCA BARRA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI FRANCESCA BARRA CON PAMELA PRATI PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI FRANCESCA BARRA CON PAMELA PRATI ILARY BLASI