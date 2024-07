ILARY BLASI NON È STATA “TROMBATA” IN EXTREMIS: È STATA L’EX “PUPONA” A RIFIUTARE LA CONDUZIONE DELLA “TALPA”,

Giuseppe Candela per Dagospia

GRANDE FRATELLO, I NOMI DEI PRIMI QUATTRO CONCORRENTI: CI SONO ANCHE LINA E ALESSIA DI TEMPTATION ISLAND

Dal 16 settembre tornerà in onda su Canale 5 il "Grande Fratello".

Il reality sarà condotto da Alfonso Signorini con la presenza in studio dell'opinionista Cesara Buonamici, con il solito mix tra volti noti e sconosciuti.

Dagospia può anticipare i nomi dei primi quattro concorrenti (firme permettendo): sarà nel cast il coreografo e volto televisivo Enzo Paolo Turchi, nella casa farà il suo ingresso anche l'opinionista (ex Uomini e Donne) Karina Cascella.

Il reality proverà a sfruttare l'onda lunga del fenomeno "Temptation Island", il reality Fascino lo scorso anno aveva già "salvato" l'edizione con il trio Mirko-Perla-Greta. Quest'anno dovrebbero far parte del cast Lino "Strunz" e Alessia, la coppia scoppiata nel docureality si ritroverebbe sotto lo stesso tetto.

ILARY BLASI HA DETTO NO ALLA CONDUZIONE DE 'LA TALPA'

Sarà Diletta Leotta a condurre (con l'auricolare nell'orecchio per i suggerimenti degli autori?) la nuova Talpa. Il reality tornerà in onda dopo sedici anni ma sarà stravolto: senza studio, senza diretta, nuova conduzione, niente meta esotica e diversa modalità di fruizione (prima su Infinity e poi su Canale 5).

Da mesi tutti ipotizzavano la conduzione di Ilary Blasi che non è stata "trombata" in extremis. Stando alle nostre fonti le cose sarebbero andate diversamente.

Mediaset avrebbe proposto il reality alla fu Pupona che, poco convinta dalla formula e dal progetto, dopo aver ringraziato, avrebbe rifiutato l'offerta.

Si tiene stretta il successo di "Battiti Live", reciterà in un film con Giampaolo Morelli e su Netflix arriverà la seconda parte di "Unica" (che avrà un altro titolo).

ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE È IL NUOVO GIUDICE DI FORUM

A settembre "Forum" spegnerà quaranta candeline. Il programma condotto da Barbara Palombelli assicura al mezzogiorno di Canale 5 ottimi ascolti e tornerà in onda con una novità importante: l'ingresso nel cast fisso di Annamaria Bernardini De Pace. La famosissima divorzista sarà il nuovo giudice di Forum.

BALLANDO CON LE STELLE, IL NO DI MELISSA SATTA. E SONIA BRUGANELLI LO SCORSO ANNO...

Milly Carlucci l'aveva corteggiata e la trattativa sembrava ben avviata ma Melissa Satta, fresca di nuovo amore con Carlo Gussalli Beretta, ha deciso non partecipare a "Ballando con le Stelle".

Al suo posto un'altra ex velina: Federica Nargi. Sarà nel cast dello show del sabato sera anche Sonia Bruganelli fu Bonolis, ora impegnata con Angelo Madonia. I due però non balleranno insieme ma ci penserà quella furbona della Carlucci a cavalcare il gossip (povero Bonolis!).

Proprio Dagospia aveva svelato lo scorso anno che Bruganelli aveva provato a sbarcare in giuria dopo essere stata esclusa dal Grande Fratello, puntava al posto di Selvaggia Lucarelli ma Carlucci aveva riconfermato l'intera giuria.

Il vento è cambiato a Cologno Monzese. Bonolis conduce un solo programma, Bruganelli è fuori da i reality e in Rai può contare sulla stima professionale del Dg Giampaolo Rossi. Starà prendendo già lezioni private dal suo Angelo?

AVVISATE DEL DEBBIO, L'ACCESS PRIME TIME DI RETE 4 ERA STATO OFFERTO A CESARA BUONAMICI

Fuori Nicola Porro e Bianca Berlinguer, nell'access prime time di Rete 4 da settembre arriverà Paolo Del Debbio. Il conduttore resterà anche alla conduzione di "Dritto e Rovescio". Nelle scorse settimane, prima di arrivare al suo nome, lo spazio informativo è stato proposto a Cesara Buonamici. La giornalista, già impegnatissima al Tg5 e come opinionista al Grande Fratello, ha declinato l'offerta.

SIMONA VENTURA TORNA A CHE TEMPO CHE FA. LE NOZZE IN ESCLUSIVA A VERISSIMO E SU REAL TIME

Una doppia festa per dire sì ma non è finita qui. Le nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi approderanno anche su RealTime e nel salotto di Verissimo di Canale 5, una doppia esclusiva con contenuti differenti. Restando nel mondo Discovery la conduttrice sarà ancora una volta nel cast fisso di "Che tempo che fa" mentre su Rai2 condurrà con Paola Perego "Citofonare Rai2" e nei primi mesi del 2025 un nuovo adventure game.

DUCCIO FORZANO È IL NUOVO REGISTA DI DOMENICA IN

Come svelato da Dagospia Mara Venier raddoppierà i suoi impegni con "Le Stagioni dell'Amore", un nuovo dating dedicato agli over in onda su Rai1 al sabato pomeriggio, e con "Domenica In". La nuova edizione dovrebbe presentarsi al pubblico con alcune novità, per evitare per tutte le tre ore lo schema dell'intervista, si pensa a un talk iniziale e a un cast fisso al femminile. Novità anche per la regia che sarà affidata a Duccio Forzano.

POWER HITS ESTATE DI RTL 102.5: ECCO TUTTI I NOMI DEI CANTANTI ALL'ARENA DI VERONA

Il 3 settembre tutti gli artisti più amati saranno all'Arena di Verona per il Power Hits Estate di Rtl 102.5, l'ottava edizione sarà condotta da Paola Di Benedetto e Matteo Campese. Dagospia è in grado di svelare in anteprima il cast dello show: Alessandra Amoroso e Big Mama, Annalisa e Tananai, Tony Effe e Gaia, Geolier, Capo Plaza, Coma Cose, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Gigi D'Alessio, Guè, Irama, Mahmood, Fedez ed Emis Killa, Noemi, Angelina Mango, Alfa, Paola&Chiara, The Kolors, Anna, Articolo 31, Boomdabash, Bnkr44, Rose Villain e Sophie and the Giants.

Restando nel mondo Rtl 102.5 con l'uscita di Federica Gentile (direzione Rai2) sarà Ambra Angiolini a condurre dalla prossima stagione "W l'Italia" con Angelo Baiguini, voce storica della radio fondata da Lorenzo Suraci.

IVAN RONCALLI (L'IDEOLOGO DEI PROGRAMMI TRASH DURSIANI) TRA GLI AUTORI DE LA VOLTA BUONA?

A Cologno Monzese lo hanno ridimensionato già la scorsa stagione e il clima non è più favorevole come un tempo. Per questo motivo Ivan Roncalli, l'ideologo delle trasmissioni trash di Barbara D'Urso, potrebbe sbarcare su Rai1 come autore de La Volta Buona di Caterina Balivo, reduce dai bassi ascolti della prima edizione. La trattativa con la direzione DayTime di Mellone è in corso.

INDOVINELLI

1) Avvisate Simona Ventura che nel nuovo reality di Rai2, che condurrà a inizio 2025, vogliono "piazzare" al suo fianco un nome molto discusso. Indizio: si tratta di un uomo non giovanissimo. Chi è?

2) È nata una bella amicizia, tenuta molto segreta, tra l'inviata televisiva e un noto petroliere. Come mai tutto questo mistero?

3) La showgirl per mancanza di show è finita nel mirino del potente dirigente. Lui la corteggia ma lei non cede. Dicono che la ragazza vivrebbe molto male queste "pressioni". Chi sono?

