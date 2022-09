ILARY INFLUENCER PER NECESSITÀ – KLAUS DAVI: “LE FOTO SEXY DI ILARY BLASI? SERVONO PER SALVARE I CONTRATTI PUBBLICITARI. CREDO SIA IN ARRIVO UN COLPO DI SCENA. MI ASPETTO UN MESSAGGIO O UNA VIDEO-INTERVISTA IN CUI RACCONTERÀ LA SUA VERITÀ” – LO PISCHIATRA PAOLO CREPET PONE L’ACCENTO SULLE “DELICATE QUESTIONI ECONOMICHE” DELLA SEPARAZIONE. E PARIDE VITALE: “LA DECISIONE DI FAR VEDERE IL TRATTAMENTO LIFTING È PERCHÉ LE DONNE POSSANO IMMEDESIMARSI”

Estratto dell'articolo di Valeria Arnaldi per “il Messaggero”

ilary blasi

Presente, dinamica, desiderosa di condividere le sue giornate con fan e curiosi: dalla passeggiata in centro a Roma, con visita a Fontana di Trevi, alla prova di un paio di stivali. Fino al ritocco alla labbra in un centro estetico, con iniezione a favore di obiettivo, e alla messa in mostra, senza filtri, del viso dopo un trattamento lifting a effetto immediato. E così via.

ilary sexy

STRATEGIE COMUNICATIVE Abbiamo chiesto ad alcuni esperti i meccanismi dietro il cambio di prospettiva e comunicazione. «Non vuole fare la donna vittima, non tanto delle vicissitudini, quanto della situazione - spiega il massmediologo Klaus Davi - Non subisce la narrazione, che l'ha vista accusata di aver dato inizio alla crisi coniugale, ma passa al contrattacco.

ilary sexy

Quando si affronta una crisi così profonda, si ha anche una reazione emotiva che qui è unita a una strategia comunicativa. Ilary Blasi è una celebrità a livello nazionale, ma Totti è un mito internazionale, dunque ciò che afferma ha ben altra potenza mediatica. Ilary deve tentare di arginare questa ondata, anche per salvare i contratti pubblicitari».

La scelta dei social è rivelatrice. «Totti è stato il primo a parlare e si è rivolto a un giornale, quindi ha dialogato quasi sicuramente con la guida di un avvocato, con qualcuno che gli poneva domande - dice Paride Vitale, consulente in strategie di comunicazione ed esperto di pubbliche relazioni, che ha partecipato a Pechino Express - Oggi se vuoi fare gossip lo fai direttamente sui social, dove la gente pubblica e cerca verità. Dopo aver subito un attacco molto forte, Ilary Blasi ha risposto scegliendo i social per mostrarsi al pubblico nella sua verità. La decisione di far vedere il trattamento lifting è perché le donne possano immedesimarsi».

QUESTIONI DI QUOTE La fine del matrimonio ha anche aspetti economici tutt' altro che da sottovalutare. «Escluderei decisioni improvvisate - commenta Paolo Crepet, psichiatra e sociologo - Blasi ha avvocati, consulenti e sicuramente addetti alla gestione dei social.

La strategia adottata, quindi, è vincente? «Sì, basta non esagerare - per Davi - credo che quello che vediamo ora sia per preparare un colpo di scena. Mi aspetto un messaggio o una video-intervista in cui racconterà la sua verità». Secondo Paride Vitale: «È una scelta totalmente vincente, una risposta all'insegna di verità e umanità». Strategia promossa anche da Crepet: «Nonostante elezioni e guerra, parliamo ancora di lei. È un bel risultato».

