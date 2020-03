IM-PAZIENTE ZERO- RENATINO SI INCAZZA CON CHI NON RISPETTA LA QUARANTENA - "A TUTTI I SUPERMAN E WONDER WOMAN SPROVVISTI DEI SUPER POTERI LA PREGHIERA DI NON VARCARE L’USCIO DI CASA. COMPRENSIBILE UNA NORMALE FRUSTRAZIONE MA UNA VOLTA VIOLATO QUEL LIMITE, SI RISCHIA CHE L’IMPRUDENZA DI TALE AZIONE POTREBBE RIFLETTERSI NEGATIVAMENTE SULLA SALUTE DEI NOSTRI FAMIGLIARI (E NON SOLO). PERTANTO, USCITE DAL FUMETTO E…"

Dal profilo Facebook di Renato Zero

renato zero

A tutti i Superman e Wonder Woman sprovvisti dei super poteri, la preghiera, di non sfidare certi elementi, attualmente circolanti nel nostro pianeta Terra. Certe negligenze rischierebbero di vanificare gli sforzi di semplici ma diligenti umani. Comprensibile una normale frustrazione, nel non poter varcare quell’uscio... ma una volta violato quel limite, si rischia che l’imprudenza di tale azione, potrebbe riflettersi negativamente sulla salute dei nostri famigliari (e non solo). Pertanto, uscite dal fumetto e mi raccomando: Giudizio!

La vita richiede continui sacrifici. Ma poi per fortuna, può sempre accadere, che il cielo potrebbe rivelarsi ancora più azzurro ed un abbraccio ancora più apprezzabile.

