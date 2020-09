28 set 2020 08:51

IMBURRATEVI E SARETE COME ME - GWYNETH PALTROW NUDA PER IL SUO COMPLEANNO: SU INSTAGRAM LA 48ENNE INDOSSA SOLO IL SUO ''BIRTHDAY SUIT'' (IL VESTITO CHE TUTTI AVEVAMO ALLA NASCITA), RINGRAZIA I FAN PER GLI AUGURI E OVVIAMENTE PROMUOVE UN PRODOTTO. UN BURRO PER IL CORPO, VENDUTO DAL SUO SITO DI FREGNACCE COSMETICHE, CHE L'AVREBBE RESA COSÌ STRAFICA

https://www.amica.it/ gwyneth paltrow Gwyenth Paltrow ha festeggiato il 27 settembre un compleanno speciale. E i ringraziamenti per gli auguri ricevuti sono ad altezza… La neo 48enne Gwyneth Paltrow ha ringraziato per gli auguri di compleanno ricevuti col post Instagram qui sopra. Le reazioni in famiglia? La figlia Apple, imbarazzata, ha commentato con un MOM. Il marito le ha mandato una social lettera d’amore… Il birthday suit di Gwyneth Paltrow La mamma di Apple e Moses Martin ci mostra quale è stato l’outfit del suo compleanno… Un corpo spaziale che, ecco l’imprenditrice implacabile della candela speciale (e altro), è il risultato dell’uso dell’ultimo prodotto lanciato dalla sua Goop. Un burro per il corpo che la festeggiata del giorno promuove con tutta se stessa. Mostrando tutta se stessa e i suoi effetti su di lei… Tra le prime reazioni quella di Apple Martin, la figlia Apple Martin, 16 anni. La sosia di mamma che però, stavolta, si è imbarazzata. Le scrive MOM: mamma stavolta hai esagerato… La lettera d’amore del marito alla sua badass Una manciata di ore prima aveva svelato che il miglior poste dove stare naked, nuda, era vicino al marito Brad Falchuk, il produttore con cui è sposata da 2 anni. Il quale, la mogliettina l’ha festeggiata con il post qui sotto. Definendola “badass”. Una tostissima, c…uta. E procedendo con una vera e propria dichiarazione d’amore… gwyneth paltrow con la mascherina “Questa badass compie oggi 48 anni. Fa la pizza partendo da niente, non è mai in ritardo per l’aperitivo, fa sembrare l’essere bella la cosa più facile del mondo. E non perde occasione di mettere uno stronzo al suo posto”. Il marito innamorato chiude il suo post con un appello al voto… Cose che accadono in casa Paltrow-Falchuk. Non è che l’inizio. Prepariamoci, perché tra due giorni festeggeranno l’anniversario di matrimonio… gwyneth paltrow nuda in paradiso perduto gwyneth paltrow e la candela all'odore del suo orgasmo 3 gwyneth paltrow paradiso perduto Gwyneth Paltrow gwyneth paltrow nuda 4 the goop lab di gwyneth paltrow su netflix 5 gwyneth paltrow gwyneth paltrow e il padre harvey weinstein, gwyneth paltrow e cameron diaz 1 gwyneth paltrow nuda in paradiso perduto 1