IMPARIAMO A BERE CON CRISTIANA LAURO (E RUTH MORANDINI) – ECCO COSA SONO E A COSA SERVONO I TANNINI DEL VINO. COME SI PERCEPISCONO? SCOPRIAMOLO ATTRAVERSO IL BAROLO BRUNATE 2015 DI GIUSEPPE RINALDI, UN VINO MONUMENTALE... – VIDEO

Cristiana Lauro per Dagospia

cristiana lauro ruth morandini

Quando sentite dire che un vino è tannico significa che è molto astringente perchè eccessivamente ricco di tannini. Non è assolutamente un difetto, ma una caratteristica.

Il tannino è una sostanza ceduta al vino dalla buccia e dai vinaccioli dell’uva, soprattutto nei rossi è importante per conservare il vino e il suo colore.

Barolo Brunate 2015 di Giuseppe Rinaldi

La percezione in bocca può sembrare leggermente amarognola, ma in realtà la presenza dei tannini è una sensazione quasi più tattile che gustativa di astringenza.

Nel linguaggio easy, si usa dire che quel vino “allappa”, in riferimento a una sensazione un po’ ruvida e asciugante simile a quella procurata dall’assaggio di una banana o di un cachi acerbi.

Con l’invecchiamento i tannini si arrotondano, si ammorbidiscono, diventano più vellutati, fino a trovare l’equilibrio con le altre sostanze contenute nel vino.

Quell’equilibrio - ovvero armonia - sarà il punto di bevuta perfetto e durerà qualche tempo, regalandovi sfumature diverse e molto affascinanti con la sua maturità.

Giuseppe Rinaldi

Barolo Brunate 2015 di Giuseppe Rinaldi (il compianto Citrico, per gli amici) è un vino monumentale. Bottiglia rara - per appassionati e non per tutti i giorni - interessante anche per capire il concetto di evoluzione dei tannini in un vitigno che ne contiene una buona quantità come il Nebbiolo con cui è prodotto.

Le sensazioni olfattive sono eleganti - sofisticate direi - e il punto di bevuta già eccellente. Un po’ di invecchiamento potrà solo migliorarlo. Se possibile, perché è già un capolavoro.

Ruth Morandini

Amici, sia ben chiaro che si tratta di un vino da sogno e che chi scrive non è solo un’appassionata divulgatrice, ma una che lavora nel mondo del vino da anni e, pertanto, incrocia bottiglie eccezionali come questa.

Ma non sono qui a dirvi di andarvela a comprare. Il concetto di tannino possiamo comprenderlo attraverso l’assaggio di tanti vini di ottima qualità e prezzo ragionevole che, per fortuna, in Italia non mancano. Per imparare a parlare di vino non è assolutamente necessario spendere cifre astronomiche.

Cristiana Lauro Ruth Morandini cristiana lauro Cristiana Lauro Ruth Morandini cristiana lauro 3 cristiana lauro cristiana lauro 4 cristiana lauro ruth morandini