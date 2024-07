ARTICOLI CORRELATI

Da italiani.it - Estratti

alma manera

Quali sono a suo giudizio le caratteristiche principali che deve avere un artista per potersi affermare in Italia? È sufficiente il talento?

Penso che tutto il mondo sia un gran Paese e che la possibilità maggiore in ogni campo e dunque non solo nell’ambito artistico-culturale sia credere fortemente nel proprio talento e investire su di esso con determinazione. Altro fattore del successo è il carattere. Eraclito parlava di talento, disciplina e carattere, della capacità di autodeterminarsi, di sapersi muovere sulla scene della vita e sul palcoscenico con professionalità, coltivando la propria identità e aprendosi alla diversità.

Che progetti ha per il prossimo futuro?

Il futuro è in continuo divenire, lo scriviamo e riscriviamo nel momento in cui decidiamo ogni singolo cambiamento. Sicuramente prevedo di continuare la mia attività artistica e di promozione della cultura e della solidarietà attraverso l’impegno sociale.

paolo petrecca alma manera

Ho poi assunto un nuovo incarico come consulente artistico e per la promozione delle relazioni esterne della fondazione “Maxxi Art”, al fianco di una persona sensibile e intelligente quale è il nostro presidente Alessandro Giuli e con un team di grandi professionalità. Tutto questo mi permette di creare nuove connessioni al servizio della bellezza delle arti. In campo musicale ci sono anche delle novità, in particolare un working progress con il Maestro Jonathan Cilia Faro… ma non sveliamo troppo.

