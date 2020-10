INDOVINA CHI E’ POSITIVO? – STEFANO MASSINI: SEMBRA QUASI CHE LA REGOLA D'ORO DEL VIP SIA FIGURARE NEL FOLTO ELENCO DI CHI "NONOSTANTE TUTTO" HA CONTRATTO IL VIRUS; DEVI OSTENTARE URBI ET ORBI LA POSITIVITÀ DEL TAMPONE COME UN MARCHIO D'ECCELLENZA, CON QUEL SOTTOTESTO IMPLICITO "PUÒ TOCCARE A CHIUNQUE SE È TOCCATO ADDIRITTURA A ME". MA COMINCIA AD ANDARMI UN PO' INDIGESTO IL RITMO FORSENNATO CON CUI..."

Stefano Massini per “Robinson - la Repubblica”

pellegrini

Riusciremo a uscire vivi e illesi dal nuovo gioco mediatico "Indovina chi è positivo"? Difficile sopravvivere. Sembra quasi che la regola d' oro del Vip sia figurare nel folto elenco di chi "nonostante tutto" ha contratto il virus; che tu sia il Presidente degli Stati Uniti o Cristiano Ronaldo, che tu conduca una trasmissione di successo o un partito politico di qualsiasi colore, devi ostentare urbi et orbi la positività del tampone come un marchio d' eccellenza, con quel sottotesto implicito "può toccare a chiunque se è toccato addirittura a me", mentre parte in sottofondo il wagneriano Crepuscolo degli dèi.

federica pellegrini foto mezzelani gmt 013

Mi si risponderà che la comunicazione in questo caso assolve a un compito puramente pedagogico, per cui si mira a rafforzare il rigore collettivo mostrando la facilità estrema del contagio, il suo arrivare a chiunque, indipendentemente dal nome e dalla fama. Non ne ho dubbi.

Ma comincia ad andarmi un po' indigesto il ritmo forsennato con cui siti e prime pagine rimbalzano foto, nomi, cariche e blasoni declamandone lo stato febbrile, la leggera tosse, la respirazione un po' pregiudicata, l' astenia, l' umore e il tasso di collaboratività con l' archiatra di turno.

DONALD TRUMP

Parliamo di un virus che sta uccidendo milioni e milioni di sconosciuti in tutto il pianeta, vediamo immagini agghiaccianti di fosse comuni e di cimiteri improvvisati, senza contare le migliaia di disperati che in questo istante muoiono di polmonite in angoli del mondo in cui una terapia intensiva è puro miraggio. A fronte di tutto questo, sono sincero, non mi preme sapere chi sarà il prossimo viso noto a rassicurarmi "ho il Covid ma non me la passo poi così male".

valentino rossi federica pellegrini foto mezzelani gmt 012 CRISTIANO RONALDO IN ISOLAMENTO federica pellegrini foto mezzelani gmt 011 cristiano ronaldo CRISTIANO RONALDO IN ISOLAMENTO cristiano ronaldo federica pellegrini foto mezzelani gmt 005 federica pellegrini foto mezzelani gmt 006 federica pellegrini foto mezzelani gmt 007 federica pellegrini foto mezzelani gmt 008 federica pellegrini foto mezzelani gmt 009 federica pellegrini foto mezzelani gmt 010 valentino rossi