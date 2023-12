"HO LA GOLA SECCA MA PER FORTUNA STANOTTE INCONTRO L'EX CALCIATORE CHE MI FARÀ BERE TANTISSIMO!". COSA VOLEVA INTENDERE LA SCIO’-GIRL? AH, NON SAPERLO

Alberto Dandolo per Dagospia

Fermi tutti! Anna Falchi è diventata ambasciatrice nel mondo nientemeno che della mortazza. Acclamata recentemente al "Mortadella day" della Romagna, la Falchi nazionale ha strappato un bel contratto al Consorzio Mordadella Bologna IGP. Pare che non l'abbia presa bene la mitologica Valeriona Marini, che dopo aver cavalcato una mortadella nell'indimenticato "Bambola" di Bigas Luna era certa che sarebbe stata lei l'ambasciatrice della mortazza a livello internazionale. È però certo che si correrà ai ripari: a Valeria verrà a breve conferito dal Consorzio un titolo ad honorem.

"Ho la gola secca" ha esclamato la scio’-girl l'altra sera. E poi ha aggiunto: "Per fortuna stanotte incontro l'ex calciatore che mi farà bere tantissimo!". Cosa voleva intendere? Ah, non saperlo...

Notizia della settimana: il giornalista Giovanni Terzi, compagno e futuro sposo di Simona Ventura, da quando partecipa a Ballando con le stelle è diventato una icona gaia nella potente élite della Milano duomo-sessuale. Ad eccitare la comunità arcobaleno sotto la Madonnina i suoi outfit a Ballando. In particolare una sua esibizione in cui interpretava un guerriero per-vestito da una armatura in pelle sintetica dal retrogusto sadomaso!

Enrico Nigiotti è uno dei cantautori italiani più amati e apprezzati. Nonostante non abbia le protezioni dei poteri forti del mercato discografico, Enrico ha un grande seguito popolare e i suoi concerti sono sistematicamente sold out. Inoltre sui social i suoi video sono spesso virali, come questo postato qualche giorno fa. Nigiotti, diventato padre di una coppia di gemelli 2 mesi fa sta spopolando con il singolo Ninnananna (video).

Il potente agente ha comprato i diritti del libro del potente dirigente televisivo. Cosa ha avuto in cambio? Ha sistemato un paio dei suoi assistiti. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo...

Irama l'altra notte a Milano straparlava perché al colmo della felicità. Ha fatto intendere a tutti che avrebbe partecipato al prossimo Festival di Sanremo.

Il potente e sposatissimo politico continua a dare di sé una immagine virile. Peccato che è anche una carta conosciuta dai migliori professionisti del piacere che mettono annunci su un noto portale di incontri porcini. Lui, rude e selvaggio, adora in realtà i giochi di ruolo. Ed esclusivamente con maschi bianchi e possibilmente balcanici. Chi è?

Cosa bolle in pentola per Marysthell Polanco? L’ex olgettina sta registrando il suo nuovo singolo. Pare che il testo, rigorosamente in lingua spagnola, non le manderà a dire. Chi sarà l’obiettivo dei suoi strali?

