Alberto Dandolo per Dagospia

Fermi tutti! A Venezia l'unico tavolo che bisognava prenotare era all' Harry's Bar! La ragione? Udite udite... "Casualmente" Matteo Salvini con la sua amata Francesca Verdini e due mature ed eleganti signore si sono "attovagliati" nel lussuoso locale a pochi metri dal tavolino in cui, annoiato, si adagiava Richard Gere scortato dal suo staff. Durante la serata avranno forse parlato dell' affaire "Open Arms? Macché!

Il divo di Hollywood e attivista progressista non ha proferito verbo col Capitone, preferendo una affettuosa chiacchierata con la inviata di punta di Quarto Grado Francesca Carollo. Nuzzi avvisato mezzo salvato. Inoltre a pochi tavolini di distanza è nata anche una nuova amicizia : quella tra Bianca Brandolini d'Adda e la regista Sofia Coppola. Le due durante la serata non si sono separate nemmeno un secondo!

È una nota attrice prestata alla conduzione tv grazie alle sue simpatie a destra. Dopo essersi lasciata con l'ex sottosegretario sta vivendo una segreta e carnale passione con lo sposatissimo portavoce di un potente ministro. Chi è?

La statuaria Elenoire Casalegno sta scaldando i motori in vista della sua conduzione del Festival Voci Nuove di Castrocaro che vedrà l'ultimo e decisivo atto sabato 7 settembre in piazza d’Armi a Terra del Sole. Nel frattempo la brava Elenoire ha fatto chiarezza anche su alcune sue frasi relative ad una probabile conduzione della prossima edizione de L'isola dei famosi : "ho parlato di progetti in generale e non d'altro. Non sono certo io a poter decidere e tantomeno comunicare decisioni strategiche dell'azienda in cui sono onorata di lavorare". Questione chiarita e chiusa.

"Ho chiuso con gli uomini. Il mio ultimo fidanzato era dotato in modo spropositato ed ero costretta a fingere di raggiungere l'estasi del piacere. Dopo questa esperienza ho vissuto un vero e proprio trauma emotivo e ho deciso di dedicarmi per un po' alla patata", queste le testuali parole di una famosissima ex Pupa. Di chi stiamo parlando? Ah, non saperlo...

Avvisate tutti gli idraulici, gli elettricisti e i caldaisti di Milano che Giulia Salemi ha bisogno di dare una" resettata" potente alla sua nuova casa di Milano! Pare che il costoso immobile appena acquistato in pieno centro abbia molte criticità strutturali! Urge un prezzo di favore, of course...

Dite a Marta Flavi di non sognare, dopo le ospitate da opinionista a Estate in diretta, una trasmissione tutta sua. In quel di Viale Mazzini fanno orecchie da marcante dinanzi ai suoi "desiderata". Marta avvisata mezza salvata!

"Ho voglia di essere posseduta dal mio nuovo portinaio. Ogni volta che passo dalla guardiola ho dei" sudori" importanti". Quale notissima e matura cantante ha proferito queste lussuriose parole? Ah, saperlo...

Annotate bene: il Consorzio Costa Smeralda si è fatto promotore della terza edizione di LONGEVITY FEST che si terrà il 2 e 3 settembre nella piazzetta della Marina di Porto Cervo. L’evento, nell’unione di scienza e cultura, intende mettere in luce lo stile di vita di Sardegna e Costa Rica, due tra le più significative ‘Blue Zone’, luoghi dove le persone vivono più a lungo, attraverso il contributo di ricercatori ed esperti.

Ideato dal regista Pietro Mereu e coordinato dal Consorzio Costa Smeralda, il progetto LONGEVITY FEST si avvale del patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Arzachena, e vede la gentile collaborazione di Hotel Pitrizza e Mereu Auto.

Avvisate il Generale Vannacci che non ha rispettato una promessa data : inserire nel suo staff di comunicazione la sua fedele elettrice e sostenitrice Sylvie Lubamba. Siamo fiduciosi che rispetterà la parola data!

