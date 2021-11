Alberto Dandolo per Dagospia

Francescona Cipriani è una delle protagoniste di questa ultima edizione del Gf vip. Simpatica, allegra e con una naturale inclinazione alle lusinghe della chirurgia estetica la showgirl per mancanza di show sta dando il meglio di sé all'interno della casa. Sapete la prima cosa che si sussurra farà appena fuori dal Gf Vip? Un tagliando alle chiappe!

E a proposito di Grande Bordello: tra i concorrenti si "nasconde" una donna che all'esterno della trasmissione si mormora sia una insaziabile ninfomane. Di chi stiamo parlando?

Programma che vai "olezzi" che trovi. Quale personaggio del cast di una nota trasmissione di prima serata emette dalle parti intime "effluvi" un filino troppo "pungenti"? Ah, non saperlo...

Uno dei protagonisti maschili di Ballando con le Stelle nella Milano gaia è assai conosciuto. Il prode ballerino, ufficialmente etero ortodosso, sotto la Madonnina infatti ha consumato e consuma notti porcine sollazzando spavaldo le sue birichine pulsioni anali. Di chi si tratta? Di un maestro di ballo o di un concorrente? Ah, non saperlo... Ps : piccolo indizio: non è sposato e non ha figli.

Sapete quale è la specializzazione del simpatico e competente sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri tanto attivo nella lotta alla pandemia? La chirurgia del prolasso rettale. Consultare il suo curriculum per credere.

29 ottobre, volo ITA Linate - Bari. Come mai la rampante senatrice Licia Ronzulli era tanto agitata e nervosa tanto che, dicunt, sia stato necessario l'intervento del comandante per placarla? Una questione di bagaglio a mano e relativo imbarco...pare...

Cresce l'attesa per l'uscita del nuovo film di Malena la Pugliese firmato dal mitologico Rocco. Sarà, dicono gli addetti ai lavori, una delle gang bang più spettacolari della storia della cinematografia hard.

E a proposito di Malena: chi è quella esuberante parlamentare pentastellata ufficialmente etero che nutre per lei una vera e propria insaziabile passione erotica? Ah, saperlo...

Il deputato in Parlamento siede molto, molto a destra e ha nomea di latin lover. Ma in certe notti proprio non riesce a rinunciare al piacere della sodomia. In quale ruolo? Ah, se si sapesse....

Chi è quel conduttore super stagionato e appassionato alla scienza medica che alla sua ultima amante, una comunicatrice pugliese con tette over size, chiedeva con insistenza che gli infilasse il ditino birichino nella sua più segreta "cavita'"?

Lui è un noto banchiere milanese che ha amato assai Roma. Bello, vizioso e perverso : così lo definiscono le sue amanti e le sue numerose "fornitrici" di piacer carnale. Il suo fetish? I piedi. Li adora ovunque e li venera con avidità e incontenibile ardore.

La stagionata, fidanzatissima conduttrice da tutti soprannominata "Tetta sudata" ha trovato un nuovo e segreto amante di "appena" 22 anni più giovane di lei. E 22 non è solo il numero dei suoi anni. Chi è?

Al lussuosissimo Mandarin Hotel di Milano non si vede più in giro la bellissima Ilary Blasi che era solita soggiornarvi quando era sotto la Madonnina per impegni di lavoro. Ne sentono tutti la mancanza. Come mai?

