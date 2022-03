Alberto Dandolo per Dagospia

berlusconi

Senza il sublime, falsissimo e quindi verissimo trio Belli-Sorge-Duran frutto dell'intuizione di quella vecchia volpona di Alfonsina la Pazza l'ultima edizione del Gf Vip non sarebbe passata alla storia come la più Ultra - Cafonal di tutti i tempi. Un successone senza se e senza ma. Qualcuno però ora avverta il commercialista del Belli che a breve sarà inondato da un mare di fatture fresche di reality.

Si mormora infatti che i mitologici Alex e Delia, sposi per mancanza di matrimonio, siano oberati di lavoro proveniente dai Paesi della Penisola Arabica. Sono infatti al momento già diverse decine le richieste dei mejo ricconi arabi per averli a cena o in eventi privati organizzati nelle loro lussuose dimore. Ma in cosa consisteranno le prestazioni professionali della effervescente coppia? Ah, non saperlo...

Qualcuno avverta il nostro Luigino Di Maio che è nelle mire erotiche di uno dei più influenti capi di Stato di un Paese mediterraneo. Il suo blasonato estimatore è ufficialmente etero e ha pure figliato (la moglie è in realtà la sua amica del cuore) ma tutti sanno che ha la passione per gli orgasmi prostatici. Di chi stiamo parlando? Luigino avvisato mezzo salvato.

lubamba

La donna più gettonata e desiderata in quel di Istanbul? E' un uomo. Trattasi dell' ex Ken umano Rodrigo Alves ora Jessica pur non avendo scelto di arrivare ad una transizione definitiva. Ma quale redditizio lavoro fa la bombastica Jessica nel Paese del libertino per mancanza di libertà Ergodan? Chiedetelo a 2 dei suoi più fidati collaboratori.

Chi è quell'estroverso e furbetto politico che imperversa a pagamento nei mejo eventi e convegni che a margine dei lavori ama contornarsi di statuarie signorine residenti nei Paesi che ospitano le sue prestazioni professionali? E quali prestazioni mai il noto politico chiederà loro? E chi provvede a saldare i conti? Ah, saperlo

delia duran

Gira voce che la simpatica e bombastica Sylvie Lubamba ben presto tornerà in tv con un ruolo cult in un remake di uno storico programma. Gira anche voce che la friccicarella Lubamba sia corteggiata da un politico di Forza Italia. Di chi si tratta? E, soprattutto, cederà alle sue avances?

Si mormora che la nota conduttrice che non ha più un programma tutto suo stia facendo fuoco e fiamme per avere una prima serata in Rai. Ma si sta sforzando inutilmente perché al momento per lei c è spazio solo per qualche ospitata. Chi è?

Perché a Milano nei salotti buoni si continua a dire che Ilary Blasi è ancora molto affezionata alla mejo suite del lussuosissimo Mandarin Hotel? Ah, non saperlo

ilary blasi

Dicono che il Cavalier Pompetta in questi ultimi giorni sia più infojato del solito. Merito della sua futura moglie per mancanza di matrimonio Marta Fascina? Macché! Merito degli impulsi porcini che gli susciterebbe una delle più bone concorrenti della ultima edizione del Gf vip. Di chi si tratta?

Il mondo del cinema radical chic è sotto shock per la partecipazione in qualità di concorrente di Nicolas Vaporidis alla prossima edizione dell' Isola dei famosi. Tutti pubblicamente si complimentano con lui per poi percularlo in privato, dicendone peste e corna. Personcine senza vergogna e senza pudore. Forza Nicolas!

di maio conte

Cosa ci facevano l'attuale conduttrice di Striscia la notizia Francesca Manzini e il fidanzato di Giulia Salemi, il talentuoso Pierpaolo Pretelli attovagliati a cena a Milano in un ristorantino iper cool? Nulla che possa far preoccupare la showgirl di origini persiane! Erano intenti a definire un progetto di lavoro che presto potrebbe vederli assieme protagonisti.

jessica alves

Gira voce che Carlyle dopo la Dago rivelazione stia ripensando all’investimento legato all'affaire Genovese. Solo una voce messa in giro ad arte o c è qualcosa di vero? Ah, saperlo...

