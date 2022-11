GLI INDOVINELLI DI DANDOLO - UNO DEI PROTAGONISTI DI "BALLANDO" BALLAVA A SUON DI EURO DELIZIANDO I DUOMOSESSUALI PIÙ VIZIOSETTI. CHI E’? COSA CI FACEVA LA BOMBASTICA MADDALENA CORVAGLIA AD AGRIGENTO IN COMPAGNIA DI UN ATTORE COMICO DI CASA AL BISCIONE? CHI VIVRÀ, VEDRÀ - IN RAI VOLANO GLI STRACCI: MEGA RISSA NELLA SEDE RAI DI CORSO SEMPIONE A MILANO TRA ALCUNE DONNE DELLE PULIZIE. IL CONSIGLIO PORCINO DELLA CONDUTTRICE AMANTE DEL CALCIO E DEI CALCIATORI - LA POLITICA HA CONTINUAMENTE VOGLIA DI FAR SESSO MA IL SUO "CAPO” LA COSTRINGE A LUNGHI PERIODI DI ASTINENZA OBERANDOLA DI IMPEGNI. CHI È? – E FRANCESCA CIPRIANI…

Alberto Dandolo per Dagospia

Due giorni fa alle 6 del mattino mega rissa nella sede Rai di Corso Sempione a Milano tra alcune donne delle pulizie. Se le sono date di santa ragione tanto che si è reso necessario l'intervento di alcune volanti delle forze dell'ordine. È proprio il caso di dire che in Rai volano stracci.

Uno dei protagonisti del cast di Ballando con le stelle nasconde un passato assai porcino in cui ballava a suon di euro su molti materassi deliziando i duomosessuali più viziosetti. Di chi stiamo parlando?

Fermi tutti! Il 3 dicembre Francesca Cipriani e la sua ottava di reggiseno convoleranno finalmente a giuste nozze con il suo ruspante fidanzato Alessandro Rossi. Memorabile la partecipazione nuziale con tanto di iban dello sposo per eventuali regali in soldoni. Siamo in tempo di recessione e un po' di liquidità in più cade a fagiolo!

Ormai Anna Pettinelli si riconosce solo dalla voce. La mitologica conduttrice radiofonica è in grande spolvero e appare più smaltata di una ceramica nipponica. I suoi due carnosi labbroni sono tanto sporgenti che dovrebbero pagare la tassa per occupazione di suolo pubblico.

Lui è nel cast di un importante programma e arriva spesso in diretta con più alcol che sangue nelle vene. E pare che la sua palpabile agitazione sia di natura "chimica". A buon intenditor poche parole.

Cosa ci faceva l'altro giorno la bombastica Maddalena Corvaglia ad Agrigento in compagnia di un famoso attore comico di casa al Biscione? Chi vivrà, vedrà.

"Col mio compagno è da anni che facciamo sesso solo in numero dispari, dovresti far lo stesso col tuo fidanzato " questo il lapidario e porcino consiglio dato dalla conduttrice amante del calcio (e dei calciatori!) alla sua collega durante un aperitivo rinforzato al Mema', famoso locale in quel del quartiere frocione di Porta Venezia a Milano. Chi è? Ah, non saperlo...

Vera Gemma fresca di Leone a Venezia si è innamorata dell' Islanda. Invitata per il film ad un famoso festival cinematografico islandese si è innamorata di quelle freddo terre dove pare però che i maschietti siano al contrario molto, molto focosi. La talentuosa figlia del grande Giuliano ne saprà già forse qualcosa? Ah, saperlo...

La politica pare che abbia continuamente bisogno e desiderio di far sesso ma il suo "capo" partito la costringe, di contro, a lunghi periodi di astinenza oberandola di impegni. Chi è? Ah, non saperlo....

