INES SETA ULTRA – LA BONISSIMA MODELLA INES TROCCHIA SGUAINA IL LATO B SU INSTAGRAM E SCATENA IL SUO MEZZO MILIONE DI FOLLOWER: “IL CONTEST STA ARRIVANDO” (MA QUALE CONTEST?) – LA DIDASCALIA: “NOT PERFECT BUT NATURAL”, E QUALCUNO ALLUDE: “PERÒ DAVANTI SEI UN PO’ MENO NATURAL…” – VIDEO E FOTOGALLERY DA URLO

LO SPOT SUPER SEXY DI INES TROCCHIA PER MAXIM FRANCIA

Jacopo D’Antuono per www.ilgiornale.it

INES TROCCHIA ANNUNCIA UN CONTEST SUL LATO B

Ines Trocchia scatenata sui social e sempre molto attiva su Instagram. La cover girl di Playboy, Maxim, GQ, Esquire e ForMen è diventata molto popolare dopo l'avventura giornalistica a Sportitalia. Grazie ai suoi scatti sexy, pubblicati quasi giornalmente, ha raggiunto quota 500.000 follower. Una cifra destinata a lievitare nel corso di questa estate, che si preannuncia bollente anche dal punto di vista fotografico.

ines trocchia 65

Ines Trocchia sulla cresta dell'onda, foto sexy su Instagram

Ospite a Radio 105, Chiambretti Night e tante altre trasmissioni, la ventiquattrenne sta vivendo un momento magico dal punto di vista professionale e ora giustamente si gode il momento. In particolar modo i suoi post social hanno riscosso grandi apprezzamenti, specialmente l'ultimo, con lato b scolpito in vista e costumino alla moda. "Not perfect but natural", ha scritto Ines Trocchia alludendo al suo fondo schiena da urlo. "Sei la fine del mondo", le scrivono i fan.

IL LATO B DI INES TROCCHIA

Quasi 70.000 like per uno scatto ad alto tasso erotico, ma anche qualche frecciatina da parte degli utenti più diffidenti. "Però davanti sei un po' meno natural", sottolinea un internauta, forse riferendosi al presunto ritocchino al seno. “Io penso che le donne possano fare e sentirsi come vogliano – aveva detto durante un'ospitata a Live dalla D'Urso – senza doversi sentire sempre giudicate dagli uomini o criticate dalle altre donne”.

ines trocchia 59 ines trocchia 33 ines trocchia 5 ines trocchia 26 ines trocchia 1 ines trocchia 1 ines trocchia 8 ines trocchia 15 ines trocchia 9 ines trocchia 14 ines trocchia 28 ines trocchia 10 ines trocchia 39 ines trocchia 38 ines trocchia 11 ines trocchia 62 ines trocchia 13 ines trocchia 12 ines trocchia 49 ines trocchia 61 ines trocchia 60 ines trocchia 48 ines trocchia nuda su playboy 9 ines trocchia 63 ines trocchia 66 ines trocchia nuda su playboy 8 ines trocchia 64 ines trocchia 70 ines trocchia 58 ines trocchia 71