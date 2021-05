21 mag 2021 15:10

INFLUENCER E PRESUNTI TALI, TREMATE: E’ TORNATO IL PROCESSO DI VERIFICA PER LA “SPUNTA BLU” SU TWITTER – LA PRATICA ERA STATA SOSPESA NEL 2017 – TWITTER TOGLIERÀ IL "BADGE" BLU A TUTTI GLI ACCOUNT VERIFICATI CHE VIOLERANNO RIPETUTAMENTE LE REGOLE DELLA PIATTAFORMA E INTRUDURRA' UNA MODALITA’ PER INDICARE I PROFILI AUTOMATIZZATI – ECCO LE LINEE GUIDA PER NON PERDERE IL RICONOSCIMENTO E LE SEI CATEGORIE IDONEE ALLA RICHIESTA…