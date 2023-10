INSEGNO DELLA CROCE PER IL “MERCANTE IN FIERA” – LA SECONDA SETTIMANA DELLA TRASMISSIONE DI PINO INSEGNO SU RAI2 SI APRE NEL PEGGIORE DEI MODI: IERI HA CHIUSO CON IL 2,3%, CON LA BELLEZZA DI 414MILA SPETTATORI. ALL’ESORDIO, LUNEDÌ SCORSO, AVEVA OTTENUTO IL 3,4% E IL CARO AMICO DI GIORGIA MELONI AVEVA GRIDATO AL SUCCESSO, DICENDO DI PUNTARE AL RADDOPPIO. LA RAI GLI HA DATO DUE SETTIMANE PER INVENTARSI QUALCOSA. COSA SUCCEDERÀ?

Marco Zonetti per Dagospia

Ieri, in fascia preserale su Rai2, è iniziata la seconda settimana di trasmissioni per Il mercante in fiera di Pino Insegno, ma purtroppo per il conduttore amico personale di Giorgia Meloni, i risultati sono rimasti quelli esangui dei sette giorni precedenti: 2.3% con 414.000 spettatori spettatori.

Ricordiamo che all'esordio, lo scorso lunedì 25 settembre, quando aveva ottenuto il già non entusiasmante 3.4% pari a 638.000 individui all'ascolto, il simpatico Insegno gridava al successone dicendo di puntare al raddoppio. Ahilui, è andata del tutto diversamente.

Ricordiamo che, almeno secondo indiscrezioni giornalistiche, il buon Pino doveva avere due settimane di tempo per inventarsi qualcosa al fine di rianimare l'elettroencefalogramma piatto dell'Auditel e riuscire a resistere almeno fino a Natale.

Mancano solo quattro giorni allo scadere dell'ultimatum... e senz'altro, alla fine della fiera, il dato di ieri risulta quanto mai foriero di foschi presagi.

