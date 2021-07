INSTA-FLASH! - FERMI TUTTI: ASIA ARGENTO SI È DATA ALLO “SHIBARI”, LA PRATICA SADOMASO DI BONDAGE GIAPPONESE. SU INSTAGRAM HA PUBBLICATO UNA FOTO DI LEI SEMINUDA IMBRIGLIATA E APPESA CON DELLE CORDE - E DALLA DIDASCALIA SEMBRA CHE SIA TUTTO “LEGATO” ALL’USCITA DEL VIDEOCLIP DI UNA CANZONE E DI UN DISCO - MA GIÀ NEL 2013, COME RACCONTAVA DANDOLO SU DAGOSPIA, ASIA SI DILETTAVA NELLE SERATE LESBO DEDICATE ALLA PRATICA ESTREMA ...

MILANO È LESBICA! ANCHE SE LE FEMMINE ITALIANE COMINCIANO A NON NASCONDERE PIÙ LE LORO PASSIONI SAFFICHE, PER LORO C’È SOLO UN LOCALE: IL “RHABAR” DEI NAVIGLI. LA SERATA CULT È QUELLA DEL SABATO DEDICATA ALLO SHIBARI, LA PRATICA ESTREMA IN CUI IL PIACERE SI RAGGIUNGE LEGATI A UNA CORDA E APPESI COME UN SALAME. DA ASIA ARGENTO AD ALESSANDRA AMOROSO, DALLA RETTORE A IRENE GRANDI

https://www.dagospia.com/rubrica-5/cafonal/milano-lesbica-anche-se-femmine-italiane-cominciano-non-65931.htm