26 ott 2022 20:15

INVASIONE DI TETTE AGLI UFFIZI! - LE "INFLUENCER" EVA MENTA E ALEX MUCCI SI PRESENTANO CON CAMICIE TRASPARENTI E MAMMELLONE IN BELLA VISTA AL MUSEO DI FIRENZE. E C'È ANCHE CHI SI LAMENTA, COME IL CAPOGRUPPO DI FRATELLI D'ITALIA IN COMUNE, ALESSANDRO DRAGHI: "UNO SPOT INDECENTE, MI PARE STRANO CHE I CUSTODI NON SE NE SIANO ACCORTI" - LUI INVECE NON SI È ACCORTO CHE LE DUE VISPE SIGNORINE IN DUE FANNO QUALCOSA COME 10 MILIONI DI FOLLOWER SOLO SU INSTAGRAM: PIUTTOSTO, RINGRAZIATE PER LA PUBBLICITÀ! - LA REPLICA DEL MUSEO: "SUBITO CHIESTA LA RIMOZIONE DELLE IMMAGINI NON AUTORIZZATE"