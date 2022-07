Estratto dell'articolo di Maria Lombardi per il Messaggero

ILARY BLASI totti

(...) L'investigatore privato ingaggiato dalla conduttrice confermerebbe: è vero, Totti va a casa di Noemi e porta con sé la bambina.

Fin qui le ultime rivelazioni del settimanale Chi sulla saga dell'estate, il gossip che appassiona più del bollettino meteo che di questi tempi va pure fortissimo, il naufragio della Royal Family dell'Eur. Poi c'è la verità dell'ex numero 10, furioso per i continui scoop sulla fine del suo matrimonio, amareggiato per il fatto che stavolta venga coinvolta anche sua figlia. Falsità, illazioni, gigantesche castronerie, si sfoga il capitano con le persone a lui più vicine. Non ci sta a lasciarsi travolgere da così tante bugie, presto parlerà anche lui abbandonando la discrezione che finora aveva mantenuto, uscendo dal silenzio che si era imposto anche per tutelare i suoi figli.

noemi bocchi

Le ultime battute di un amore di 20 anni sono al veleno, le pratiche della separazione sono ferme, tra i rispettivi legali, Alessandro Simeone per lei e Antonio Conte per lui, contatti solo informali. E la ricostruzione della fine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, che con Ilary ha condotto L'isola dei famosi, aumenta le tensioni. Con il Capitano arrabbiatissimo, perché già ne ha sentite e lette tante, «è già andato a vivere con Noemi», falso, lui è nella villa all'Eur con il figlio Christian, «sta per raggiungere Ilary in Tanzania», nemmeno questo sarebbe vero.

Già le foto pubblicate dal settimanale Chi un paio di settimane fa, poco prima dell'annuncio della separazione, avevano indurito ancora di più i rapporti. Si vede Totti scendere da una Smart sotto casa di Noemi Bocchi, solo due giorni prima che la coppia scoppiata ufficializzi la fine. Rottura resa pubblica con due comunicati diversi, l'11 luglio scorso, anche i toni dell'annuncio marcano la distanza.

francesco totit e noemi bocchi allo stadio

TOTTI NOEMI TOTTI ILARY mi chiamo francesco totti totti e ilary noemi bocchi ILARY BLASI FRANCESCO TOTTI noemi bocchi noemi bocchi ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI

(...)

noemi bocchi NOEMI BOCCHI noemi bocchi