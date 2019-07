IO, DE SIO, E TE - ''HO AVUTO TRE GRAVIDANZE INTERROTTE AL QUARTO MESE. ESSERE MADRE…'' - L'ATTRICE SCATENATA DA DIACO: ''SIAMO ATTRICI, NON SCIAMPISTE! MICA LITIGHIAMO TUTTE SUI SET - ELIO PETRI (27 ANNI PIÙ GRANDE) È STATO IL MIO UOMO PER TANTI ANNI, IL PIÙ IMPORTANTE DELLA MIA VITA. OGGI NON HO NESSUNO, I MASCHI NON SI PRENDONO IL PESO DEI MIEI CONFLITTI INTERIORI

Oriana Cantini per www.urbanpost.it

Giuliana De Sio, una delle attrici più popolari del cinema e della tv, si è raccontata a cuore aperto al programma Io e te, l’appuntamento pomeridiano in onda su Raiuno, dalle 14 in poi, condotto da Pierluigi Diaco. Un’intervista intensa, a tratti commoventi, in cui la 63enne ha parlato della maternità mancata, del rapporto con Elio Petri e della sua lunga carriera, costellata da film come Scusate il ritardo e I picari e serie televisive di successo come Il bello delle donne, L’Onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna.

francesca fagnani giuliana de sio

Giuliana De Sio confessa: «Elio Petri è stato l’uomo più importante della mia vita!»

«C’è qualcuno nella mia vita? No, i maschi non si prendono il peso dei miei conflitti interiori!», ha detto Giuliana De Sio, svelando che al momento il suo cuore è libero. E a proposito di amore non poteva non venire fuori l’intesa con il regista Elio Petri, l’uomo a cui ha voluto più bene in assoluto: «È stato il mio uomo per tanti anni, l’uomo più importante della mia vita. Vedere il suo volto, mi emoziona. Nel mio cuore per lui c’è sempre spazio. Tutto quello che di buono e di sofisticato io sono, lo devo solo a lui. Persone come lui non ne nascono più. I grandi intellettuali di quella epoca lì, non ci sono più!».

giuliana de sio

Parlando del lavoro d’attrice Giuliana De Sio ha spiegato di non essersi mai sentita in competizione con nessuna collega, che la rivalità non le appartiene: «Senza offesa, siamo attrici, non sciampiste. Siamo delle professioniste!». Della realtà contemporanea Giuliana De Sio ha tracciato un ritratto non troppo lusinghiero, puntato il dito, in un certo senso, contro i nuovi mezzi di comunicazione e l’abuso che se ne fa: «La gente non ascolta più, non c’è più ascolto. La gente sta sempre con i cellulari appresso, pensa solo a quelli e non c’è più da parlare con le persone. Non ti ascoltano!».

La maternità mancata: «Ho avuto tre gravidanze…»

GIULIANA DE SIO AL MARE

Nel corso della chiacchierata Giuliana De Sio ha confidato poi avere un solo rimpianto: non aver avuto figli. Da Pierluigi Diaco l’attrice salernitana ha confessato di aver fatto i conti con tre gravidanze interrotte. Non diventare madre è il dolore suo più grande. «Ho cercato tante volte la maternità, ma non è andata mai. Sono stata sfortunatissima. Ho avuto tre gravidanze e per tre volte, al quarto mese, ho perso questo bambino e quindi, forse, non doveva andare.

A me sarebbe tanto piaciuto diventare madre perchè avrei voluto mettere in atto alcuni principi che ho rispetto alla maternità. Tanti miei amici e amiche sono diventati padri e madri e nella mia testa vedo commettere tanti errori. Oggi, il bambino è una piccola star che comanda tutto e poi vengono su degli esseri, soprattutto maschili, che fanno far soffrire noi donne!», ha detto la partenopea Giuliana De Sio, che ha ammesso di avere alle spalle 35 anni di psicanalisi.

giuliana de sio ballando

Da https://tv.fanpage.it/

Il passato hippie

Quando era poco più che ventenne, Giuliana De Sio abbracciò la vita da hippie, innamorata di un capo della comune. Negli studi Rai, l'attrice racconta un aneddoto davvero curioso sulla questione:

Ero una figlia dei fiori, mi ero innamorata del capo della comune. E lui mi invitò a trascorrere questa estate con lui, io credevo di passare una estate romantica con lui ed invece eravamo tantissime persone. E lui si faceva tutte le donne della comune, ma non me.

giuliana de sio ballando con le stelle

Siamo attrici e non siamo sciampiste

Si parla di "Speriamo che sia femmina", storico film di Mario Monicelli in cui figuravano con Giuliana De Sio anche Stefania Sandrelli, Liv Ullmann e Catherine Deneuve. Quando le viene chiesto se su un set pieno di donne si litiga, lei protesta:

Questa storia della rivalità tra donne nel mondo dello spettacolo è stancante. Tutti dicono sempre: "chissà quanto vi siete beccate" e invece no, a me non è mai successo. Con tutto il rispetto, siamo attrici e non siamo sciampiste. Siamo professioniste.

giuliana de sio ballando con le stelle

La vita da single

In questo momento Giuliana De Sio non divide il cuore con nessuno. A Pierluigi Diaco racconta di essere una donna complicata, consapevole dei suoi conflitti interiori. Per questo motivo, alla domanda fatidica di Pierluigi Diaco: "Stai con qualcuno?", la De Sio risponde così:

C'è qualcuno nella mia vita? No, i maschi non si prendono il peso dei miei conflitti interiori.

mario de felice giuliana de sio mario de felice giuliana de sio giuliana de sio

Giuliana De Sio ALBA PARIETTI GIULIANA DE SIO giuliana de sio a ballando con le stelle GIULIANA DE SIO Il Laureato con giuliana de sio Giuliana De Sio