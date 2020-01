3 gen 2020 20:10

IO SO’ IO E VOI NUN SIETE UN CAZZO! A ROMA UNA MOSTRA NELLA SUA VILLA PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALBERTO SORDI - L'ESPOSIZIONE MULTIMEDIALE, PREVISTA DA MARZO A GIUGNO, CERCHERÀ DI RACCONTARE L’UOMO E L'ARTISTA, ICONA DELLA ROMANITÀ E SARÀ OSPITATA IN VARI LOCALI DELLA CASA A VIA DELL’AMBA ARADAM, A POCHI METRI DALLE TERME DI CARACALLA E DALL’APPIA ANTICA